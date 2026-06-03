Hotelera Meliá deja de operar 15 hoteles en Cuba por sanciones impulsadas por Donald Trump

La cadena hotelera española Meliá Hotels International anunció este miércoles su salida de la gestión de 15 hoteles en Cuba, una medida que se produce en medio de la creciente presión ejercida por la administración del presidente estadounidense Donald Trump contra las empresas extranjeras que mantienen vínculos comerciales con entidades controladas por el Estado cubano.

Según informó el diario El País, la compañía comunicó oficialmente la decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España mediante un hecho relevante, en el que explicó que la medida responde a una evaluación de riesgos derivada de la actual situación geopolítica, económica, legal y social que enfrenta la isla.

Meliá, considerada la cadena hotelera extranjera con mayor presencia en Cuba, posee 34 activos en el país. Sin embargo, decidió poner fin de manera inmediata a los servicios de gestión y comercialización, así como al uso de sus marcas, en 15 hoteles ubicados en territorio cubano.

De acuerdo con El País, estos establecimientos pertenecen a Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado empresarial administrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y que se ha convertido en uno de los principales objetivos de las sanciones impulsadas por Washington.

En el documento remitido a la CNMV, la empresa explicó que la decisión fue tomada desde un “profundo sentido de responsabilidad empresarial” y como consecuencia de una combinación de factores que han impactado significativamente la operatividad, la legalidad y la seguridad de los servicios prestados en esos establecimientos.

La hotelera subrayó que gran parte de los hoteles incluidos en la medida ya permanecían cerrados o funcionaban con una actividad reducida debido a la crisis energética que atraviesa Cuba y a la disminución de la llegada de turistas internacionales. Por ello, la compañía considera que el impacto económico derivado de la salida será limitado.

La medida ocurre luego de que la hotelera española Iberostar anunciara una medida similar, retirándose de la gestión de 12 de sus 18 hoteles en Cuba. Días antes, la canadiense Blue Diamond Resorts también informó el cese de sus operaciones en la isla, aunque aseguró que la decisión obedecía a factores comerciales y operativos, entre ellos la reducción de vuelos desde Canadá y el deterioro de las condiciones para ofrecer servicios turísticos, según dio a conocer El País.

La salida de estas compañías ocurre a pocos días de que venza el plazo fijado por la administración Trump para que las empresas extranjeras dejen de operar hoteles vinculados a Gaesa. Washington considera que los ingresos generados por estas instalaciones benefician directamente al aparato militar cubano y ha advertido que las compañías que mantengan dichas operaciones podrían enfrentar sanciones económicas.

La salida de Meliá representa un nuevo desafío para la industria turística cubana, que en los últimos años ha enfrentado una combinación de dificultades económicas, problemas energéticos, caída en la llegada de visitantes extranjeros y un endurecimiento de las sanciones estadounidenses.