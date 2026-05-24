Identifican al presunto atacante abatido tras tiroteo cerca de la Casa Blanca

Las autoridades estadounidenses identificaron a Nasire Best, de 21 años, como el presunto responsable del tiroteo registrado este sábado 23 de mayo cerca de la Casa Blanca, un incidente que provocó momentos de tensión en Washington y obligó al cierre temporal del complejo presidencial.

Según informó el Servicio Secreto de Estados Unidos, el hecho ocurrió poco antes de las 6:00 p.m. en las inmediaciones del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, adyacente a la Casa Blanca.

De acuerdo con la investigación preliminar, Best se acercó caminando a un puesto de control de seguridad ubicado en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania Noroeste. Una vez en el lugar, sacó un arma de fuego de una bolsa y comenzó a disparar contra los agentes federales que custodiaban el área.

Los agentes respondieron inmediatamente al ataque y abatieron al sospechoso, quien posteriormente fue trasladado a un hospital local donde se confirmó su muerte.

El intercambio de disparos dejó además a un transeúnte gravemente herido. Las autoridades investigan si la víctima fue alcanzada por disparos del atacante o durante la respuesta armada de los agentes del Servicio Secreto.

El incidente generó una fuerte movilización de seguridad alrededor de la Casa Blanca. Periodistas y corresponsales que realizaban transmisiones en vivo desde el jardín norte del complejo presidencial reportaron haber escuchado entre 15 y 30 detonaciones.

La corresponsal de ABC News, Selina Wang, relató que agentes federales ordenaron evacuar rápidamente a los reporteros hacia zonas seguras dentro del edificio.

“Sonaron decenas de disparos y nos dijeron que corriéramos a la sala de prensa”, explicó.

El Servicio Secreto ordenó el confinamiento temporal del complejo presidencial y aproximadamente media hora después levantó las restricciones una vez controlada la situación.

Medios estadounidenses revelaron que Nasire Best ya era conocido por las autoridades federales debido a incidentes previos registrados en 2025 cerca de la Casa Blanca.

En junio del año pasado fue detenido luego de bloquear un acceso al complejo presidencial y afirmar que era “Dios”. Tras ese episodio, fue trasladado al Instituto Psiquiátrico de Washington para una evaluación mental.

Posteriormente, en julio de 2025, volvió a ser arrestado tras intentar ingresar a una zona restringida de la Casa Blanca. Como consecuencia, un juez emitió una orden judicial que le prohibía acercarse nuevamente al área presidencial.

Las investigaciones también detectaron publicaciones en redes sociales en las que Best afirmaba ser “el verdadero Osama bin Laden” y expresaba amenazas contra el presidente Donald Trump.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que la agencia federal apoyaba las investigaciones junto al Servicio Secreto.

“El FBI está en el lugar y apoya la respuesta a los disparos cerca de los terrenos de la Casa Blanca”, escribió en X.

La Casa Blanca confirmó que Donald Trump permanecía dentro de la residencia ejecutiva al momento del ataque y que no resultó herido.

El tiroteo ocurrió pocas horas después de que Trump publicara en Truth Social que se encontraba trabajando desde el Despacho Oval en conversaciones relacionadas con un posible acuerdo diplomático entre Estados Unidos e Irán.