Interoperabilidad ideológica: de Saigón a Kiev y la lección olvidada de Scipio Aemilianus

Teherán, Pekín, Moscú y La Habana no tienen que coordinar cada movimiento, porque igual están enfilados en la misma dirección, apuntando sus cánones al centro del poder mundial. Son una fuerza de destrucción, su poder está basado en la acumulación de escombros, no en su capacidad de construir catedrales.

Independientemente de la inclinación ideológica de un individuo, es evidente que si todos los canales de televisión, y todas las redes sociales, y todos los memes, dicen lo mismo, entonces, lo más probable, es que todos estén mintiendo. La realidad es tan variada como los colores y aquellos que pretendan simplificar para crear estos binomios solo buscan atajos para lograr objetivos personales. El voto es tuyo. Las preferencias son las tuyas. El impuesto que pagas sale del trabajo de tus manos y debería ser utilizado para tu beneficio. Es mentira que el supuesto derecho al aborto, o la prohibición de ciertos libros en escuelas, es lo más importante en tu vida. Esa imposición ideológica no es más que un virus que se nutre del resentimiento que cultivan aquellos cobardes que temen vivir en libertad, que temen mostrarse por quienes son. De Saigón a Kiev, la interoperabilidad de la ideología comunista permite la acumulación de la desgracia humana, para generar un tsunami aberrante de insatisfacción de una masa que ya no sabe ni cómo llamarse.

Y allí es donde debemos recordar la lección olvidada que nos dejó Scipio Aemilianus y el fin de Cartago. En el año 146 a.C., el cónsul Scipio Aemilianus recibió órdenes del Senado de la República romana de poner un fin, una vez por todas, a las afrontas de Cartago. Después de tres guerras púnicas, después de que Aníbal se atreviera a cruzar los Alpes con elefantes y causar destrozos por toda la península italiana, después que las hordas bárbaras saquearon a todos los aliados de Roma, el cónsul romano capturó más de 50.000 cartaginenses, que permanecían en la capital, saqueó la ciudad, quemó y derrumbó los restos, y luego, aró la tierra y la sembró con sal, para que jamás volviera a nacer de esas tierras el espectro de la barbarie. No cabe duda que el comunismo ha sido el enemigo del hombre libre, el enemigo de la verdad, el enemigo de la razón, la lógica y de la experiencia humana. El comunismo es un virus, no tiene vida propia, no produce energía propia, no crece por sí solo, el comunismo es un virus que persiste destruyendo la vida de su huésped. Y hay que aniquilarlo para que la vida vuelva a florecer.