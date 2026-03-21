Irán impacta con misiles en Arad y Dimona, donde hay una instalación nuclear en Israel

Un “impacto directo” de un misil iraní se registró la noche del sábado en la ciudad de Arad, en el sur de Israel, causando 59 heridos, informaron los servicios de emergencia, poco después de un primer misil sobre Dimona, donde hay instalaciones nucleares.

Israel es considerado el único país dotado de armas nucleares en Oriente Medio pero mantiene una política de “ambigüedad estratégica”, por la que no lo confirma ni lo desmiente.

Oficialmente, la planta de Dimona, en el desierto de Néguev, es un centro de investigación nuclear y de suministro energético. Según la prensa extranjera, ha participado en la fabricación de armas atómicas durante las últimas décadas.

En Arad, 25 km al noreste de Dimona, imágenes de medios locales mostraban edificios destruidos en una zona residencial de esa ciudad.

“Los socorristas y médicos de Magen David Adom (MDA) atienden y transportan a 59 pacientes hacia los hospitales en decenas de ambulancias y unidades móviles de cuidados intensivos del MDA, helicópteros del MDA y del ejército del aire”, indicó este organismo de socorro, equivalente israelí de la Cruz Roja, tras el ataque de un misil iraní.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió el sábado continuar los ataques contra Irán luego de lo que llamó una “noche muy difícil”.

“Es una noche muy difícil en la batalla por nuestro futuro”, dijo Netanyahu en un comunicado. “Estamos determinados a continuar golpeando a nuestros enemigos en todos los frentes”.

Irán reivindicó el lanzamiento de misiles. Dijo que era en “respuesta” al ataque “enemigo” contra el complejo de Natanz, en el centro del país.

“En Dimona y Arad se lanzaron interceptores que no lograron alcanzar las amenazas, lo que resultó en dos impactos directos de misiles balísticos con ojivas de cientos de kilogramos”, dijeron los bomberos.

La misma fuente dijo que hubo “daños extensos”, con tres edificios afectados y un incendio en uno de ellos.

Según la organización iraní de energía atómica, no se tiene constancia de una “fuga de materiales radiactivos” en este sitio.

En un primer balance de los socorristas se informó de alrededor de 30 heridos en Arad.

‘Riesgo de accidente nuclear’

Por su parte, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, llamó “a la moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear”.

Rusia, aliado de Irán, calificó el bombardeo de Natanz de ataques “irresponsables” que representan “riesgos reales de catástrofe a escala de todo Oriente Medio”.

Las potencias occidentales sospechan que Irán intenta dotarse de la bomba atómica pese a sus continuos desmentidos. Y este es uno de los motivos alegados para los ataques lanzados el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos.

El ejército israelí afirmó por la noche haber atacado en Teherán el centro universitario Malek-Ashtar, “utilizado por el régimen terrorista iraní para desarrollar componentes de armas nucleares”.

Cuando la guerra entra en su cuarta semana, la intensidad no amaina.

El ejército estadounidense proclamó haber destruido un búnker iraní equipado de armas que amenazaban los envíos de petróleo y gas a través el estrecho de Ormuz.

El jefe del comando militar estadounidense (Centcom), el almirante Brad Cooper, aseguró que aviones de guerra han “destruido” una instalación subterránea en la costa de Irán que almacenaba misiles de crucero antibuque, lanzadores de misiles móviles y otros equipos.

Según él, esto mermó la capacidad de Irán “para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores”.

Irán bloquea el acceso a esta vía por la que solía pasar alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo, en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos.

Los enfrentamientos han disparado los precios del petróleo hasta el punto de que el barril de crudo Brent del Mar del Norte subió más del 50% durante el último mes y se cotiza en torno a los 105 dólares.