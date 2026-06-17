Irán obtendría acceso a $100.000 millones y alivio de sanciones en acuerdo con Estados Unidos

A cambio de los beneficios económicos,<b> Irán asumiría compromisos relativamente limitados</b>.Entre ellos figura <b>la reapertura y limpieza del estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días</b>, además de la promesa de no desarrollar armas nucleares.Sin embargo, el memorando deja sin resolver varios de los temas más sensibles relacionados con el programa nuclear iraní.<b>El destino de los aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %</b>, considerados cercanos al nivel necesario para fabricar armamento atómico, será discutido durante los próximos 60 días en el marco de una negociación más amplia.El documento tampoco establece <b>la entrega inmediata de ese material a Estados Unidos ni prohíbe expresamente que Irán mantenga capacidades de enriquecimiento con fines civiles</b>.