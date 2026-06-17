Irán obtendría acceso a $100.000 millones y alivio de sanciones en acuerdo con Estados Unidos

El acuerdo preliminar que Estados Unidos e Irán prevén firmar este viernes en Suiza podría transformar radicalmente la situación económica de la República Islámica y alterar el equilibrio geopolítico de Medio Oriente. Los detalles del memorando, divulgados por medios internacionales como Al Arabiya y Bloomberg, muestran que Teherán no solo obtendría el fin progresivo de su aislamiento financiero, sino también acceso a miles de millones de dólares congelados en el extranjero, la posibilidad de retomar plenamente sus exportaciones petroleras y la promesa de un amplio programa de recuperación económica. Para numerosos analistas, el documento confirma una tesis que venía ganando fuerza desde el inicio de las negociaciones: Irán emerge de la guerra con importantes daños materiales, pero con perspectivas de recibir un significativo salvavidas financiero.

Petróleo, banca y comercio vuelven a abrirse

Uno de los puntos más relevantes del memorando contempla la eliminación de restricciones que durante años limitaron la capacidad comercial iraní. Según el texto divulgado, una vez firmado el acuerdo preliminar, Teherán podrá reactivar la venta internacional de petróleo, principal fuente de ingresos del país. Asimismo, quedarían suspendidas restricciones relacionadas con servicios bancarios, compañías aseguradoras y transporte internacional, permitiendo que la economía iraní vuelva a operar con mayor normalidad en los mercados globales. Este paso representa uno de los mayores cambios para un país que durante años estuvo sometido a severas sanciones económicas impuestas por Washington y sus aliados.

Las condiciones exigidas a Teherán

A cambio de los beneficios económicos, Irán asumiría compromisos relativamente limitados. Entre ellos figura la reapertura y limpieza del estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días, además de la promesa de no desarrollar armas nucleares. Sin embargo, el memorando deja sin resolver varios de los temas más sensibles relacionados con el programa nuclear iraní. El destino de los aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, considerados cercanos al nivel necesario para fabricar armamento atómico, será discutido durante los próximos 60 días en el marco de una negociación más amplia. El documento tampoco establece la entrega inmediata de ese material a Estados Unidos ni prohíbe expresamente que Irán mantenga capacidades de enriquecimiento con fines civiles.

Un plan económico de gran alcance

Uno de los apartados que más atención ha generado es el compromiso estadounidense de impulsar, junto con socios regionales, un programa integral de reconstrucción y desarrollo económico para Irán. El texto menciona una financiación mínima estimada en 300.000 millones de dólares destinada a apoyar la recuperación del país tras los efectos de la guerra. Aunque los mecanismos específicos aún deberán negociarse, la cifra refleja la magnitud de la apuesta económica contemplada en el proceso de paz. Expertos consideran que este respaldo podría contribuir a reconstruir infraestructuras dañadas, estabilizar sectores productivos y reducir parte de la presión económica acumulada durante años de sanciones y conflictos.

La liberación de fondos congelados

Otro de los beneficios más importantes para Teherán sería la recuperación de activos bloqueados en distintos países. El memorando contempla que Estados Unidos facilite la liberación progresiva de fondos iraníes retenidos en el extranjero, siempre que las negociaciones avancen hacia un acuerdo definitivo. Diversas estimaciones sitúan esos recursos en alrededor de 100.000 millones de dólares, una cifra equivalente a una parte significativa de la economía iraní. Gran parte de esos fondos provienen de exportaciones petroleras cuyos pagos quedaron congelados debido a las sanciones secundarias estadounidenses que impedían a terceros países realizar transacciones con Irán. La eventual liberación de esos recursos permitiría al gobierno iraní fortalecer sus reservas, estabilizar su moneda, combatir la inflación y financiar programas sociales en un contexto de fuerte presión económica interna.

El levantamiento de sanciones

Quizás el aspecto más trascendental del acuerdo sea la promesa de eliminar progresivamente las sanciones internacionales. El texto establece que Washington se comprometería a trabajar para poner fin a medidas adoptadas por organismos internacionales y a las sanciones unilaterales estadounidenses, incluidas aquellas que penalizan a terceros países por mantener relaciones comerciales con Irán. Estas sanciones han sido consideradas durante años uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico iraní. Su eventual levantamiento abriría nuevas oportunidades de inversión, comercio y cooperación internacional para la República Islámica.

Lo que el acuerdo no menciona