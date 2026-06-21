Iván Cepeda agradece respaldo de 12,7 millones de votantes y destaca histórica estrechez del resultado

Tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Colombia, Iván Cepeda envió un mensaje de agradecimiento a los millones de ciudadanos que respaldaron su candidatura y subrayó que el resultado demuestra la fortaleza de las ideas que defendió durante la campaña.

En una declaración pública luego del preconteo, el candidato del Pacto Histórico expresó su “más sincero, profundo y afectuoso reconocimiento y gratitud” a los más de 12,7 millones de colombianos que votaron por su propuesta en las urnas.

Cepeda aseguró que el respaldo obtenido confirma que la transformación social y democrática que promovió durante la campaña mantiene una amplia base de apoyo en el país.

“Con su respaldo y apoyo en las urnas consolidan nuestra convicción de que el cambio social democrático profundo de la sociedad colombiana es perfectamente posible y está plenamente vigente hoy en Colombia”, afirmó.