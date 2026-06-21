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Iván Cepeda agradece respaldo de 12,7 millones de votantes y destaca histórica estrechez del resultado

El candidato presidencial colombiano del gobernante Pacto Histórico, Iván Cepeda (C), habla tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Hotel Tequendama de Bogotá, el 21 de junio de 2026.
El candidato presidencial colombiano del gobernante Pacto Histórico, Iván Cepeda (C), habla tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Hotel Tequendama de Bogotá, el 21 de junio de 2026. AFP
Por
Darine Waked
  • 21/06/2026 18:42
El candidato de izquierda reivindicó la vigencia de su proyecto político tras una contienda definida por un margen mínimo

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Tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Colombia, Iván Cepeda envió un mensaje de agradecimiento a los millones de ciudadanos que respaldaron su candidatura y subrayó que el resultado demuestra la fortaleza de las ideas que defendió durante la campaña.

En una declaración pública luego del preconteo, el candidato del Pacto Histórico expresó su “más sincero, profundo y afectuoso reconocimiento y gratitud” a los más de 12,7 millones de colombianos que votaron por su propuesta en las urnas.

Cepeda aseguró que el respaldo obtenido confirma que la transformación social y democrática que promovió durante la campaña mantiene una amplia base de apoyo en el país.

“Con su respaldo y apoyo en las urnas consolidan nuestra convicción de que el cambio social democrático profundo de la sociedad colombiana es perfectamente posible y está plenamente vigente hoy en Colombia”, afirmó.

Un resultado ajustado

El dirigente de izquierda también destacó lo cerrado de la elección, marcada por una diferencia mínima frente al candidato Abelardo de la Espriella, quien obtuvo ventaja en el preconteo divulgado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Según Cepeda, la contienda pasará a la historia por registrar uno de los márgenes más estrechos en una segunda vuelta presidencial.

“Hemos llegado a la última instancia de esta campaña electoral con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana”, sostuvo.

La declaración se produjo mientras avanzaba la consolidación de los resultados oficiales y persistía la expectativa sobre el proceso de escrutinio que deberá ratificar las cifras preliminares.

Mensaje a sus seguidores

Aunque el preconteo favoreció a De la Espriella, Cepeda optó por centrar su mensaje en el respaldo recibido y en la continuidad de las ideas representadas por su movimiento político.

Su intervención buscó transmitir un mensaje de reconocimiento a sus simpatizantes y reafirmar que los millones de votos obtenidos reflejan una importante corriente política dentro de Colombia.

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