La decisión que cambia el futuro de los atletas trans en los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Internacional anunció un giro radical en las reglas del deporte femenino que marcará un antes y un después en los Juegos Olímpicos.

A partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la participación en competencias femeninas quedará restringida exclusivamente a atletas de sexo biológico femenino, en una decisión que ya genera debate global.

Nuevo criterio: ciencia genética como filtro

Según el organismo, la elegibilidad estará determinada por criterios científicos, incluyendo la ausencia del gen SRY, un factor clave en el desarrollo biológico masculino.

Con esta medida, el Comité Olímpico Internacional deja atrás las normas implementadas en 2021, que permitían a cada federación deportiva definir sus propias reglas sobre la participación de atletas transgénero.

Quiénes quedan fuera

La nueva política implica la exclusión de:

Mujeres transgéneroUna parte significativa de atletas intersexuales con variaciones genéticas específicas

Estas últimas, aunque han sido reconocidas como mujeres desde su nacimiento, podrían quedar fuera bajo los nuevos parámetros.

El antecedente: la única atleta trans en unos Juegos Olímpicos

El debate no es nuevo, pero cobra mayor relevancia tras la participación de Laurel Hubbard en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Hubbard, halterista neozelandesa, se convirtió en la primera atleta transgénero en competir en unos Juegos Olímpicos, un hecho histórico que marcó un precedente en la discusión sobre inclusión y equidad en el deporte de alto rendimiento.

Un giro que sacude al olimpismo

El cambio marca una ruptura con la tendencia reciente hacia políticas más inclusivas dentro del deporte internacional. Ahora, el Comité Olímpico Internacional apuesta por un enfoque unificado basado en criterios biológicos, lo que abre un intenso debate entre equidad competitiva e inclusión.