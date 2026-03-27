Crimen y violencia en la ruta transístmica durante el siglo XIX

A mediados del siglo XIX Panamá era una ciudad estremecida por el boom de viajeros que cruzaban el Istmo hacia California, debido a la fiebre de oro y el impulso expansionista de los Estados Unidos. Los años entre 1850 y hasta la finalización de las obras del ferrocarril encontraron una ruta transístmica que funcionaba todavía en base a tecnología preindustrial, con mulas, cargadores, canoas y caminos fangosos o con poco mantenimiento, donde estos existían.

Durante el apogeo del tránsito interoceánico a mediados del siglo XIX, la ciudad de Panamá y sus rutas aledañas experimentaron una ola de criminalidad que puso en evidencia la ineficiencia de las autoridades locales y la precariedad de su sistema judicial. La prensa de la época documenta constantemente la falta de seguridad. Abundaban los asaltos en los caminos de Cruces, Gorgona y en Chagres.

El acto delictivo de mayor envergadura registrado entre 1851 y 1853, -período cubierto por las publicaciones del Panama Herald-, fue el asalto al tren de mulas de la Pacific Mail Steamship Company, el cual transportaba aproximadamente dos millones de dólares en oro.

El siniestro ocurrió la mañana del 20 de septiembre de 1851, a unas siete millas de la ciudad de Panamá, cerca de la localidad de Guayabal, en la ruta principal hacia Cruces. Una banda criminal emboscó la caravana y abrió fuego contra la guardia, hiriendo gravemente a tres custodios, uno de los cuales, tras recibir múltiples impactos de perdigones, falleció al poco tiempo.

Pero no solo las empresas sufrían asaltos en los antiguos caminos coloniales. El Panama Herald describe como, alrededor del 7 de abril de 1851, un tren de mulas de especies dirigido por Henry Tracy fue asaltado, resultando en el robo de dos cajas de polvo de oro valuadas en aproximadamente 9,000 dólares. El 4 de julio del mismo año, un grupo que viajaba hacia Cruces fue despojado de dinero en efectivo y objetos de valor tras la desaparición de su arriero, y asaltantes de caminos en las periferias de la ciudad detenían y robaban frecuentemente a los transeúntes, lo que llevó a las autoridades a emitir advertencias formales para no viajar solo o desarmado.

Dentro del casco urbano de la ciudad de Panamá, la criminalidad alcanzó niveles alarmantes, con frecuentes robos e infracciones a la propiedad privada que afectaban a comerciantes y particulares. Entre los hurtos de más alto perfil se destaca el despojo de aproximadamente 50,000 dólares en doblones y polvo de oro de la residencia de un sacerdote católico, José María Blanco, cuyo cofre albergaba alrededor de 300,000 dólares pertenecientes a un fondo de huérfanos

La ruta estaba marcada no solo por asaltos selectivos, sino también por estallidos de violencia colectiva, como el sangriento motín de Chagres. Durante un baile celebrado en el lado americano de la ciudad en 1852, una pelea entre jamaiquinos y cartageneros por la anfitriona derivó en una matanza cuando unos doscientos hombres cruzaron el río con machetes para respaldar a los cartageneros. Junto a esta violencia abierta operaba otra forma de depredación igual de devastadora: las redes de fraude y extorsión que afectaban a los transeúntes. Cientos de emigrantes rumbo a California fueron víctimas de agencias como Palmer & Co., que les vendían pasajes fraudulentos o los embarcaban en naves inoperantes.