Un menor de 14 años, señalado como autor material del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, confesó a las autoridades cómo fue reclutado y dirigido por una red criminal para ejecutar el ataque, y aseguró que él también era un objetivo de asesinato una vez cumpliera con la misión.

En declaraciones recogidas por Infobae, el joven relató que fue contactado el mismo día del atentado y llevado hasta el lugar del evento político en Fontibón por un conductor de plataforma. Allí recibió instrucciones, un arma de fuego tipo Glock 9 mm y la orden precisa de disparar contra el senador. Luego de abrir fuego, fue herido en el intercambio y capturado por las autoridades.

“A mí me iban a matar en esa vuelta. No me dieron los 20 millones que me prometieron”, afirmó el menor, según reseña el portal Infobae.

El adolescente aseguró que el ataque fue coordinado por un hombre apodado “el patrón del barrio”, vinculado a una estructura de microtráfico que opera en el suroccidente de Bogotá. Además, dijo que tras ejecutar el atentado, sus propios reclutadores tenían planeado asesinarlo para eliminar evidencia.