Minneapolis: indignación por la detención de un niño de 5 años por el ICE

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) continúa acumulando polémicas en su campaña contra la inmigración ilegal, con sucesos como el ocurrido en Minneapolis (Minnesota), donde falleció la ciudadana Renée Good.

Siguiendo las órdenes de la administración de Donald Trump, el cuerpo policial no escatima esfuerzos para detener a la mayor cantidad posible de inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. Tanto es así que lugares como iglesias y colegios —antes considerados “santuarios” inviolables— también están en la mira de los agentes del ICE.

La crudeza de los operativos del ICE sumó este jueves 22 de enero otro episodio que ha generado fuerte controversia. En esta ocasión se trata de la imagen de Liam Ramos, un niño que fue detenido el pasado martes junto a su padre —de origen ecuatoriano— a la entrada de su casa, justo después de salir del colegio. Más temprano, los agentes de inmigración habían detenido a un joven de 17 años que se disponía a comenzar su jornada escolar.

Desde el colegio de Ramos aseguran que el niño de cinco años fue utilizado como herramienta para que los agentes llamaran a la puerta de la vivienda en la que residía y, de paso, pudieran ingresar al domicilio con el objetivo de verificar si había alguien más en su interior.

“¿Por qué detener a un niño de cinco años? No me pueden decir que este niño vaya a ser clasificado como un delincuente violento (...) Otro adulto que se encontraba en la vivienda se ofreció a cuidar al niño, pero los agentes se negaron a esa posibilidad”, narró la superintendente del distrito escolar de Columbia Heights (Minnesota), Zena Stenvik, durante una conferencia de prensa.

La agencia de inmigración estadounidense desmintió posteriormente dichas acusaciones, asegurando en la red social X que ICE “nunca usó a un niño como carnada” para detener a su padre. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional indicó a la cadena CNN que el padre del menor intentó huir a pie de los agentes. “Por la seguridad del niño, un agente del ICE se quedó con él mientras los demás agentes aprehendían a su padre”, explicó una de las voceras del departamento que encabeza Kristi Noem, Tricia McLaughlin.

En tanto, el comandante en jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, defendió la legalidad de los últimos operativos del ICE y se refirió específicamente a este caso. “Nosotros llevamos a cabo misiones legales, éticas y morales aquí en Minneapolis (...) No se detuvo a un niño de cinco años y continuaremos actuando dentro del marco de la ley”, afirmó el oficial.

En la misma línea se pronunció el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien apeló a su condición de padre de familia para manifestar que este tipo de hechos no le agradan. Sin embargo, defendió el accionar de los agentes del ICE y los respaldó frente a lo que calificó como “agitadores de extrema izquierda”, en alusión a los disturbios registrados en Minneapolis en las protestas contra los operativos de los agentes de inmigración. Refiriéndose puntualmente al caso de Liam Ramos, Vance se preguntó: “¿Qué se suponía que tenían que hacer los agentes del ICE en ese momento? ¿Dejar que un niño de cinco años se congelara hasta morir?”.

Al cierre de esta nota, CNN confirmó que padre e hijo se encuentran en una instalación del ICE ubicada en Dilley (Texas), específicamente diseñada para albergar a familias.

El abogado de la familia Marc Prokosoch denunció este jueves las prácticas ‘inaceptables’ del ICE que violan los derechos civiles, e hizo alusión a las deportaciones masivas promovidas por la entidad, en la que los agentes reciben recompensas a cambio de detener al mayor número posible de inmigrantes ilegales.

La detención de Liam Ramos sería la quinta detención que se suma a los cuatro menores de edad detenidos en el suburbio de Columbia Heights. En tanto, el proyecto Marshall - dedicado a investigar la justicia criminal de Estados Unidos - registró la detención de 3,800 menores de edad desde que Donald Trump asumió su segundo mandato presidencial. Una táctica, que emplea el ICE, para facilitar las deportaciones y así obligar a las familias a abandonar el país.