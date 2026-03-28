Nueve paramédicos y tres periodistas muertos en ataques de Israel a Líbano

Al menos tres periodistas libaneses, de los medios Al Manar y Al Mayadeen y un cámara, además de una cuarta persona murieron este sábado en un ataque aéreo israelí en la zona de Jazín, en el sur de Líbano, según informaron sus medios.Según el canal, los periodistas fallecidos son Ali Shaib, reportero del canal Al Manar, afiliado al grupo chií Hizbulá, y Fatima Fatouni, corresponsal del canal Al Mayadeen, también considerado cercano a Hizbulá, y el cámara Mohamed Fatouni, del mismo medio.Al Mayadin señaló que su corresponsal Fatouni falleció en un ataque israelí dirigido 'contra un grupo de periodistas' en la zona de Jazín.