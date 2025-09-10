ONU pospone reunión sobre ataque de Israel a líderes de Hamás en Catar

Una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los ataques de Israel en Catar fue postergada hasta el jueves a pedido de las autoridades cataríes, informó Corea del Sur, que ejerce la presidencia rotatoria.

“El Consejo de Seguridad pospuso el encuentro de emergencia de hoy (miércoles) sobre la situación en Medio Oriente para mañana por la tarde, a pedido de Catar, para que pueda participar el primer ministro catarí”, según un comunicado de la presidencia.

No está claro si el primer ministro de Catar participará en persona de la reunión.