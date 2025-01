Petro entre cambios y renuncias en su gabinete

Con la intención de facilitarle al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que realice sus cambios en el gabinete y otras instituciones del estado colombiano ministros y directores están presentando sus cartas de renuncia.

Petro le sugirió a esos funcionarios que renuncien para no tener ninguna dificultad ilegal a la hora de buscarle sus reemplazos, reportaron los medios colombianos.

Uno de los nombres que más suena es el de Mauricio Lizcano, quien fue el ministro de Tecnología, Información y Telecomunicaciones, detalló CNN.

Lizcano aseguró que su renuncia no fue para aspirar a puesto de elección, si no para dedicarse a su familia.En su cuenta de X Lizcano publicó “he presentado mi renuncia como ministro TIC (de Tecnología, Información y Telecomunicaciones). Hoy cierro con gratitud y orgullo una etapa que me permitió cumplirle a Colombia. Gracias al presidente Gustavo Petro por la oportunidad de servir, al equipo del Ministerio y a la gente por las muestras de afecto”.

Por su lado, María Constanza García, quien era la ministra de Transporte, tomó los mismos pasos y renunció.García también publicó en su cuenta de X su posición. “Quiero compartir con ustedes que, tras un proceso de reflexión, he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como ministra de Transporte. Total, gratitud al presidente Gustavo Petro por la confianza depositada en mí durante estos dos años y medio, primero como viceministra de Infraestructura y, desde el 8 de julio de 2024”, dijo.

El primer cambio en el gabinete de Petro fue el de Laura Sarabia, quien era la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y ahora será la canciller de la República a partir del 1 de febrero. Su remplazo en el cargo será el vicecanciller, Jorge Rojas, informó Noticias Caracol.

Sarabia, por su lado, informó que cuatro embajadores se retiraran de sus cargos.

Añadió que dejarán sus embajadas Camilo Romero (Argentina), John Fredy León (Nicaragua), Roy Barreras (Reino Unido) y Guillermo Rivera.

Infobae reportó que los cuatro ya presentaron sus renuncias a Petro.

Sarabia indicó que no serán solamente esos cuatro embajadores los que serán despedidos e incluso Infobae dijo que hay un quinto embajador.

La funcionaria también mencionó que en su periodo como canciller de Colombia no habrá ningún empleado contratado por favores ni por cercanía a Petro solo aceptaran el nombramiento de personas profesionales.