Senador Ted Cruz advierte que Estados Unidos no debe permitir que China use el Canal como ‘arma’

El senador republicano Ted Cruz afirmó este viernes 29 de agosto, tras su visita al Canal de Panamá, que Estados Unidos nunca debería permitir al Partido Comunista de China (PCCh) utilizar “como arma” tanto la vía interoceánica como sus puertos cercanos, en una nueva acusación sobre la presunta influencia china sobre la vía marítima que niegan tanto el Gobierno panameño como las autoridades del país asiático.

“Ayer me reuní con funcionarios panameños y recorrí el Canal de Panamá. Fue impresionante. Construido por Estados Unidos, el Canal de Panamá es fundamental para la seguridad nacional y económica del país”, aseguró en X Cruz, que preside la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de Estados Unidos, y llegó al país centroamericano procedente de El Salvador, como parte de un gira regional que incluye también México.

Y a continuación, de forma más rotunda, remarcó: “Estados Unidos nunca debería permitir que el PCCh utilice como arma el Canal de Panamá o sus puertos cercanos”.

Estados Unidos construyó y operó el Canal, inaugurado en 1914, por más de 80 años, hasta su traspaso a Panamá con la llegada del siglo XXI, tal como establecieron los Tratados Torrijos-Carter de 1977. La vía se rige por el Tratado de Neutralidad.

Panamá puso en servicio en 2016 una moderna ampliación de la vía, con un costo de más de 5.000 millones de dólares y que multiplicó sus ingresos y valor estratégico. Los funcionarios estadounidenses no suelen visitar las nuevas esclusas, solo las centenarias.

La versión sobre “el control chino” y los riesgos a la seguridad nacional de Estados Unidos se atribuye a que Panama Ports Company (PPC), subsidiaria desde 2015 de CK Hutchison Holdings, una multinacional con sede en Hong Kong, opera dos puertos a la entrada del canal, uno en el litoral del Atlántico y el otro en el Pacífico.

El senador había arremetido ya el pasado enero contra China por su supuesta influencia sobre el Canal de Panamá, en uno de los momentos más tensos entre la Administración estadounidense y la panameña, con el presidente Donald Trump prometiendo “recuperar” la vía interoceánica, un reclamo que ha rebajado durante los últimos meses.

La supuesta influencia china

Cruz había afirmado entonces durante una audiencia en el Senado que el Canal de Panamá es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos y que Trump acertadamente había vuelto a poner en primera línea la importancia de esta vía, asegurando que “el control chino sobre infraestructuras del canal y las exorbitantes tarifas de paso son una violación de la neutralidad del tratado”.

“El presidente Trump está argumentando que ahora mismo el tratado está siendo violado”, indicó Cruz en la apertura de esta audiencia en la que intentó mostrar pruebas de este incumplimiento de unos acuerdos de traspaso de la gestión del canal firmados en 1977 por el presidente de Panamá Omar Torrijos y el estadounidense Jimmy Carter.

Panamá ha negado que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario, y ha aclarado que no está en discusión la soberanía sobre la vía, que “es y seguirá siendo panameña”, en palabras del presidente panameño, José Raúl Mulino.

La propia embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, respondió este mes durante un evento a las recientes declaraciones de su homólogo estadounidense, Kevin Cabrera, sobre la “influencia maligna del Partido Comunista de China” sobre el Canal, como parte del intento de Estados Unidos, dijo la diplomática, de “reprimir, contener y cercar China”.

“Estados Unidos no se cansa de hacer ecos de los puertos operados por CK Hutchison. Las empresas extranjeras invierten en Panamá porque priorizan el buen entorno de negocios que ofrece el país. Esperamos y confiamos en que el manejo de la cuestión de los puertos, y la gestión de otras empresas extranjeras en Panamá pueda contribuir a la preservación de la neutralidad del Canal”, subrayó la embajadora china.