Ted Cruz, el senador que armó audiencia sobre el Canal se distancia de Trump, ¿Qué pasó?

No obstante, también advirtió sobre los riesgos significativos para el empleo y la inflación.

Posibles negociaciones

Pero, quien si se pronunció fue el gestor de fondos de cobertura, Bill Ackmann , quien advirtió en redes sociales que, si Trump no desiste de su política arancelaria, podría ocasionar un “ invierno nuclear económico ”.

Trump y sus allegados han defendido que los aranceles instarán a las negociaciones con otros países para reducir las barreras a los exportadores estadounidenses. Sin embargo, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro , afirmó en un artículo de opinión en el Financial Times que los gravámenes “ no son una negociación ”.

Audiencia por el Canal de Panamá

El pasado 23 de enero, el senador republicano convocó una audiencia para discutir cómo el Canal de Panamá afecta la seguridad y el comercio de Estados Unidos. La misma se llevó a cabo cinco días después, el 28 de enero, y se centró en las “posibles violaciones” por parte de Panamá en cuanto al tratado de neutralidad del Canal.

Uno de los principales puntos de coincidencia fue la preocupación por la creciente presencia china en áreas cercanas al Canal, especialmente a través de concesiones portuarias. También se abordó la problemática del bajo nivel de agua y las recientes sequías, factores que habían reducido el tránsito en ese entonces.

Se mencionaron quejas por parte de algunos sectores que alegan que Panamá no está devolviendo a los cruceros los peajes conforme a lo estipulado en el tratado. No obstante, varios testigos recalcaron que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) opera de manera autónoma y no está directamente subordinada al gobierno panameño.

Cabe destacar que, en la audiencia, que se extendió por dos horas y media, no estuvieron presentes autoridades panameñas. La ACP había informado previamente que su subadministradora, Ilya Espino de Marotta, no podría asistir.

El senador Ted Cruz advirtió sobre los riesgos de permitir una mayor influencia china en el entorno del Canal. Mencionó específicamente el alto costo de peaje y denunció que compañías chinas están construyendo infraestructura como puentes y operan puertos clave, lo que podría facilitar un eventual bloqueo de la vía. También señaló que algunas de estas empresas habrían obtenido contratos sin procesos competitivos, lo cual podría dar lugar a actos de corrupción.