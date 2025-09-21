‘Tenemos que llegar a un nuevo modelo de coexistencia, sin Hamás’

Meir Javedanfar es un hombre judío que sueña con un Irán democrático. Nació en Teherán en 1973, tuvo que huir con 14 años, algunos meses después de su bar mitzvah. Vive en Israel y es una de los analistas más reconocidos sobre geopolítica y el conflicto entre Israel y la República Islámica de Irán. Ahora comparte con La Estrella de Panamá su mirada sobre la realidad política de Irán, las relaciones con Israel, la crisis en Gaza y el futuro de Medio Oriente.

¿Cómo fue crecer como un judío en Irán? ¿Qué recuerda de la experiencia de salir del país?

Yo tenía casi seis años y medio cuando la revolución de Irán ocurrió, en 1979. Y un año después, la guerra. Irak invadió a Irán el 22 de septiembre de 1980. Yo me acuerdo ese día yendo al techo de la casa, habíam bombardeado el aeropuerto de Teherán. Vimos el humo de las bombas que habían caído y así empezó la guerra. Viví siete años de esta guerra en Irán. Y a la edad de catorce años huimos como refugiados de Irán. Tuvimos que pagar coima, un soborno para que alguien nos diera visa para dos semanas a ir a una boda en Inglaterra. Y todavía estamos en la boda, no hemos regresado. Han pasado 38 años. Lo digo riendo, pero es muy triste para mí porque no puedo regresar. Me hace falta mucho el país. Hasta en Instagram la tienda que está al lado de mi casa en Teherán tiene una cuenta. Yo puedo ver los pajaritos que están al frente de mí o los productos que venden, pero no puedo visitar. Viví en Inglaterra diecisiete años y en 2004 fui a vivir en Israel. Estoy viviendo en Israel y enseñando.

Irán ha propuesto ante Naciones Unidas, junto con otros países, proteger el desarrollo de su programa nuclear pacífico...

Que tiene derecho para hacerlo.

¿Cómo se conjuga esto que me está diciendo, que tienen derecho para desarrollarlo, con acciones como por ejemplo la operación León Naciente y otros ataques contra el programa nuclear de Irán?

Irán no solamente tiene derecho para tener energía nuclear, Irán necesita energía nuclear. Hay cortes de electricidad de cuatro o cinco horas, no hay suficiente electricidad. Pero con derechos vienen responsabilidades. Irán es miembro de la Agencia Internacional de Energía Atómica, tiene que actuar de una manera transparente, pero ha estado escondiendo información. Por ejemplo, cuando usted va a abrir un centro de enriquecimiento de uranio, que también puede ser usado para producir energía, pero también para bombas, usted tiene que informar a la Agencia Internacional de Energía Atómica, que va a hacer eso. Irán, primer centro en Natanz, no lo hizo. La Inteligencia de Israel tuvo que descubrirlo y pasarlo a otra organización. El segundo en 2010, otra vez, otro centro de enriquecimiento que secretamente estaba desarrollando, ¿Por qué? ¿Por qué esconder si usted solo quiere energía? También hay documentos que muestran que Irán estaba desarrollando un gatillo nuclear que se añade al sistema de la bomba. No es como que Irán todavía tiene bomba nuclear, pero hay todos estos diseños. También lo que pasó es que el ataque del 7 de octubre de Hamás fue un desastre para Irán, porque dio justificación a debilitar a Hamás de una manera increíble. Hezbollah se fue, después cayó el señor Bashar al-Assad, el aliado de Irán en Damasco ahora está en Moscú, que es donde Irán no quiere. Entonces el régimen iraní se sintió expuesto, y empezaron otra vez a enfocar la parte militar de su programa nuclear. Yo no estoy diciendo que Ayatollah Khomeini dio la orden, construyan la bomba. Nadie, ni el Mossad está diciendo que él dio el orden para construir una bomba, lo que dice la inteligencia israelí es que estaba desarrollando partes del programa nuclear, para que el día que de la orden puedan hacerlo. Para producir bombas atómica se enriquece el gas uranio a nivel muy alto, 90%, después convierte en un proceso de metalización de este gas para ponerlo en la bomba. Isfahan, ciudad de mis padres, tenía un centro de metalización ya, y estaba enriqueciendo a 60%. Usted pone esto, al lado de la meta del régimen iraní que dice que Israel debe ser eliminado del mapa del mundo, y lo escriben en hebreo sobre sus misiles... Esto no es un peligro aceptable, y también traiciona el derecho de Irán para tener energía nuclear porque cuando actúa así nadie va a estar de acuerdo. Es una amenaza que nadie puede ignorar.

Van dos años del conflicto desde el ataque de Hamás a Israel que inició la guerra. ¿Es Hamás un proxy de Irán?¿Cuál es el interés que tienen en manejar estos distintos actores en la región?

El régimen de Irán aprendió después de una guerra de 8 años contra Irak, que era una guerra directa, que es mejor que otra persona ataque por ti. Entonces cuando el enemigo ataque, ataca a tu proxy, no a ti. Entonces empezó a tener estos grupos, a apoyar, entrenar a la gente de Hamás, entrenar a la gente de Hezbollah, entrenar a la gente de Jihad Islámico, entrenar en artes de guerra, entrenar ideológicamente, financiarlos, transferir armas como lo hicieron Hezbollah con hasta por lo menos 100.000 misiles. Por ejemplo, paneles solares estuvieron llegando a Gaza para producir energía, claro, la gente de Gaza necesita energía. Pero los llevaban, los desmantelaban y usaban los tubos para producir cohetes como les enseñaron en Irán. Entonces, Irán tiene proxies en Gaza, en Cisjordania, en Hezbollah que ahora es mucho más débil, gracias a Dios, en Siria ya no tiene, en Irak tiene y también en Yemen.

Irán formaba parte del acuerdo conjunto con Estados Unidos, para vigilar el tema nuclear casualmente, pero el presidente actual de Estados Unidos decidió salirse. ¿Cuál es el impacto de eso?

Salir de este acuerdo fue un error enorme, enorme de parte del presidente Trump y una de las razones que tenemos esta guerra fue consecuencia de este error y también el primer ministro Netanyahu lo apoyó, pero esto era un error de cualquier persona que lo apoyó. Antes sabíamos qué nivel de enriquecimiento, qué año, dónde, cuántas centrífugas había y tuvimos inspecciones muy fuertes. Irán era el país más inspeccionado del mundo por inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El presidente Biden intentó regresar al acuerdo nuclear, pero Ayatollah Khamenei no lo hizo. El presidente Biden dijo bueno, ustedes han salido del acuerdo, nosotros también, vamos a tomar paso a paso, cada uno coordinado a regresar. Khamenei dijo no, ustedes tienen que tomar todos los pasos y después yo voy a decidir que esto no es aceptable. Este es otro error iraní.

¿Hay algún camino para volver a lograr algún acuerdo?

Yo creo que sí. Yo sé que es difícil siendo de Medio Oriente, pero soy un poco optimista. Me siento culpable siendo optimista de Medio Oriente pero lo soy. Israel humilló a este régimen en frente del pueblo iraní, Ayatollah Khamenei se escondió, el gran líder de la revolución se escondió después de tantos años hablando que Israel debe ser eliminado, si Israel ataca a nosotros vamos a eliminar a Haifa, a Tel Aviv, todo eso y en el momento se escondió. Esto fue un golpe duro a su imagen en Irán, yo creo que estamos en el camino poco a poco a un nuevo acuerdo, ahora los iraníes van a dejar que los inspectores regresen a Irán, lo que es muy buena noticia. Si hay un régimen intrusivo y fuerte de inspecciones, esto sería bueno para todo el mundo, también para el pueblo israelí, también para el pueblo iraní porque viviendo bajo sanciones ellos pagan un precio súper alto.

¿Qué interés tienen otras potencias, por ejemplo Rusia y China, con el conflicto que hay ahora mismo?

A los rusos y chinos les interesa que los Estados Unidos desvíe su atención a Irán y no a ellos, pero tampoco quieren un Irán nuclear. Ellos no son aliados de Irán, Rusia no ayudó a Irán durante la guerra con Israel, China no ayudó a Irán. Es un frente, tienen intereses comunes contra los Estados Unidos, apoyan a Irán pero no es una alianza.

Se está denunciando internacionalmente un genocidio en Gaza. ¿Qué acciones considera que debe tomar el estado de Israel?

Primero no es un genocidio, es una triste guerra que debe acabar hoy. Genocidio es cuando usted intencionalmente mata gente, nosotros llamamos a la gente a veces a su teléfono privado para decir que salgan. No estoy diciendo que es una buena cosa que alguien tenga que salir de su casa, pero no queremos que mueran. Informamos, pero desafortunadamente a veces cuando usted está en un intercambio de fuego y el otro lado está disparando desde centros de población desafortunadamente gente muere. Hay que acabar con esa guerra. Por favor, liberen los 20 rehenes de Israel. Hamás empezó esta guerra y puede acabar esta guerra. La gente de Israel ha sufrido, la gente de Gaza ha sufrido, ellos han sufrido mucho más que nosotros porque ellos tienen un gobierno que no le importa lo que les pasa a ellos. Tenemos que reconstruir nuestra vida, ellos tienen que reconstruir su nueva vida y tenemos que llegar a un nuevo modelo de coexistencia y este nuevo modelo no puede ser Hamás, se necesita otra autoridad palestina y con otros países árabes reconstruir a Gaza y ojalá que podamos tener un futuro mejor.

¿Israel ha hecho todo lo posible por recuperar a los rehenes?

Gente que estuvieron en reuniones que dijeron que el primer ministro Netanyahu quería decir que vamos a hablar sobre un cese al fuego pero después su socio, el señor Smotrich (ministro de Defensa de Israel) dijo si usted tiene un cese de fuego yo voy a salir de su gobierno. También había un acuerdo, estuvimos en un acuerdo con Hamás de dos fases. En la primera fase nosotros liberaríamos gente de ellos, y ellos liberarían gente de nosotros y en la segunda fase negociar para acabar la guerra y liberar todo el mundo en marzo. Pero el primer ministro Netanyahu decidió que no, después de eso regresó a luchar y él dijo que lo hace en consulta con el ejército, pero el ejército estaba contra eso. Israel es un país democrático, por eso hemos sobrevivido. La gente piensa que porque los Estados Unidos ayuda a Israel es que tiene poder. No. No puedes sobrevivir así solo con dinero, somos autocríticos, nosotros tenemos democracia, transparencia y esto fue un error del primer ministro Netanyahu. Pero Hamas ha podido acabar la guerra liberando los rehenes y ahora ellos quieren liberarlos en grupos y hay miedo de que liberen a un par y luego Hamás diga que no libera a más. Entonces Israel quiere que liberen todo de una vez. Yo diría que el primer ministro Netanyahu ha hecho errores pero Hamás ha hecho más errores.

¿Cuenta el primer ministro con el apoyo de la mayoría del pueblo de Israel?

Yo no soy representante del pueblo israelí. Soy académico y me gusta citar fuentes. Son las cifras que dicen que el pueblo israelí, la gran mayoría, quiere acabar la guerra, liberar los rehenes y después dos años, tres años podemos eliminar a Hamas. Por ahora liberar los rehenes, pero el primer ministro cree que Hamás sólo se puede enfrentar con fuerza. Antes de este reciente ataque en Catar, había una oferta que Israel aceptó pero Hamás se puso más difícil. El presidente Trump no paró a este ataque israelí contra Hamás en Catar. Israel le informó a él 50 minutos antes. en Medio Oriente, 50 minutos es equivalente a como 50 semanas en política de América Latina, es mucho tiempo. Él podía haber llamado, para cancelar el ataque. No lo hizo yo creo que los americanos también están un poco cansados de Hamás

¿Fue justificado el ataque a Catar?

Si ahora la gente de Hamás tiene miedo por su vida y van a ser más flexibles por este ataque porque ahora saben que Israel puede llegar hasta su hotel, si ellos son más flexibles y llegamos a un acuerdo, entonces es un logro grande. Si por esto por esto acaban las negociaciones o da más poder a Hamas en las negociaciones, entonces fue un fracaso. El tiempo dirá.

¿Cuál es el futuro que le gustaría para Irán?

Democracia. Democracia liberal, tener un país donde un iraní puede expresar su opinión, pueda participar en el futuro, tener lo que quiere que es estabilidad económica, no vivir en esta ansiedad. La gente de Irán vive en una ansiedad que nadie puede imaginar, no puede hacer nada, hay cortes de electricidad, cortes de agua, inflación de 40%, guerra... La gente allá sufre muchísimo y no hicieron la revolución por eso.

¿Algún mensaje final?

Ojalá que esta guerra acabe, ojalá que los extremistas en Medio Oriente, especialmente Hamás, no tengan un puesto, y ojalá que después de esta guerra volvamos a tener estabilidad, paz y convivencia con nuestros vecinos palestinos.