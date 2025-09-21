‘Tenemos que llegar a un nuevo modelo de coexistencia, sin Hamás’

Yo no soy representante del pueblo israelí. Soy académico y me gusta citar fuentes. Son las cifras que dicen que el pueblo israelí, la gran mayoría, quiere acabar la guerra, liberar los rehenes y después dos años, tres años podemos eliminar a Hamas. Por ahora liberar los rehenes, pero el primer ministro cree que Hamás sólo se puede enfrentar con fuerza.Antes de este reciente ataque en Catar, había una oferta que Israel aceptó pero Hamás se puso más difícil. El presidente Trump no paró a este ataque israelí contra Hamás en Catar. Israel le informó a él 50 minutos antes. en Medio Oriente, 50 minutos es equivalente a como 50 semanas en política de América Latina, es mucho tiempo. Él podía haber llamado, para cancelar el ataque. No lo hizo yo creo que los americanos también están un poco cansados de Hamás