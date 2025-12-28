Trump asegura que Zelenski y Putin hablan “en serio” sobre el plan de paz

Cuando se le preguntó si Putin estaba comprometido con la paz pese a los ataques, Trump dijo habla<b> 'muy en serio' al respecto.</b>Antes de que comenzaran las conversaciones en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, el presidente estadounidense publicó en las redes sociales que su conversación con Putin fue <i><b>'muy productiva'.</b></i>En declaraciones a periodistas junto a Zelenski, quien permanecía un escalón por debajo de él en la entrada, Trump afirmó que un acuerdo incipiente también sería bueno para Ucrania.<i><b>'Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes'</b></i>, dijo. <i><b>'Y los países europeos estarán muy involucrados',</b></i> añadió.Los asesores de Trump han barajado previamente la idea de ofrecer a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN, lo que significaría en teoría que los miembros de la alianza responderían militarmente si Rusia volviera a atacar. <b>El Kremlin dio una lectura más contundente de las conversaciones de Trump con Putin</b>. Según señaló, el líder estadounidense coincidió en que un simple alto el fuego <b>'solo prolongaría el conflicto',</b> en tanto exigía que Ucrania cediera en materia territorial.Zelenski ha buscado mostrar su disposición a trabajar dentro de los planes del mandatario estadounidense, pero Putin no ha dado señal alguna de que vaya a aceptarlos.En su reunión de octubre, <b>Trump rechazó la solicitud de Zelenski de misiles Tomahawk de largo alcance, al tiempo que subrayó que Putin estaba mostrando señales positivas.</b>Se espera que las conversaciones de Trump con Zelenski duren una hora, tras lo cual ambos prevén mantener una llamada conjunta con los líderes de los principales aliados europeos.Trump y Putin también tienen programada otra llamada telefónica más tarde el domingo.