Trump asegura que Zelenski y Putin hablan “en serio” sobre el plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró el domingo que los líderes de Ucrania y Rusia están comprometidos seriamente con la paz, en lo que describió como las “etapas finales” de los esfuerzos de Washington por poner fin a la guerra desatada en 2022. Trump, quien había prometido terminar con el conflicto entre Ucrania y Rusia en el primer día de su segundo mandato en enero, afirmó que no tiene un plazo, pero que busca acelerar el proceso al recibir en Florida al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Al igual que cuando Zelenski se reunió por última vez con Trump en octubre, el presidente ruso, Vladimir Putin, habló poco antes por teléfono con el mandatario estadounidense. De inmediato, Trump expresó nuevas esperanzas de trabajar con Moscú, que ha buscado evitar una mayor presión de los aliados de Ucrania en Washington y Europa. El renovado tono optimista de Trump se produce a pesar del escepticismo en Europa sobre las intenciones de Putin, después de que Moscú lanzara otro bombardeo masivo en Kiev el sábado, cuando Zelenski viajaba a Florida.

Cuando se le preguntó si Putin estaba comprometido con la paz pese a los ataques, Trump dijo habla “muy en serio” al respecto. Antes de que comenzaran las conversaciones en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, el presidente estadounidense publicó en las redes sociales que su conversación con Putin fue “muy productiva”. En declaraciones a periodistas junto a Zelenski, quien permanecía un escalón por debajo de él en la entrada, Trump afirmó que un acuerdo incipiente también sería bueno para Ucrania. “Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes”, dijo. “Y los países europeos estarán muy involucrados”, añadió. Los asesores de Trump han barajado previamente la idea de ofrecer a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN, lo que significaría en teoría que los miembros de la alianza responderían militarmente si Rusia volviera a atacar. El Kremlin dio una lectura más contundente de las conversaciones de Trump con Putin. Según señaló, el líder estadounidense coincidió en que un simple alto el fuego “solo prolongaría el conflicto”, en tanto exigía que Ucrania cediera en materia territorial. Zelenski ha buscado mostrar su disposición a trabajar dentro de los planes del mandatario estadounidense, pero Putin no ha dado señal alguna de que vaya a aceptarlos. En su reunión de octubre, Trump rechazó la solicitud de Zelenski de misiles Tomahawk de largo alcance, al tiempo que subrayó que Putin estaba mostrando señales positivas. Se espera que las conversaciones de Trump con Zelenski duren una hora, tras lo cual ambos prevén mantener una llamada conjunta con los líderes de los principales aliados europeos. Trump y Putin también tienen programada otra llamada telefónica más tarde el domingo.