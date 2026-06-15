Trump e Irán se llevan el protagonismo durante la cumbre del G7

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este lunes a Francia para participar en la cumbre del G7 con un importante anuncio bajo el brazo: la firma de un memorando de entendimiento con Irán que busca consolidar el reciente alto el fuego y abrir el camino hacia un acuerdo definitivo entre ambos países. Durante una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, Trump aseguró que el documento ya fue firmado por las partes involucradas y afirmó que los avances comenzarán a reflejarse rápidamente en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo y gas. “El acuerdo ya está firmado”, declaró el mandatario estadounidense, quien además confirmó que el paso marítimo se encuentra parcialmente abierto y que continúan las labores para garantizar una navegación segura.

El estrecho de Ormuz comienza a reactivarse

Trump explicó que las tareas de desminado continúan en la zona para permitir la normalización completa del tránsito marítimo. La reapertura de Ormuz es considerada uno de los elementos centrales del entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán, ya que por este corredor transita una parte significativa de las exportaciones energéticas globales. Autoridades estadounidenses han señalado que el proceso podría acelerarse en los próximos días gracias a la cooperación internacional para remover minas y otros riesgos para la navegación. Según fuentes de la administración estadounidense, países aliados como Francia y Reino Unido podrían colaborar en las operaciones destinadas a garantizar la seguridad del paso marítimo.

Comienza una nueva fase de negociaciones

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, el memorando fue suscrito por Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf. Aunque la ceremonia oficial de firma está prevista para los próximos días, Washington adelantó que los detalles completos del documento podrían darse a conocer posteriormente. El acuerdo marca el inicio de un periodo de 60 días de negociaciones orientadas a alcanzar un pacto definitivo entre ambas naciones. Sin embargo, aún quedan asuntos sensibles por resolver, entre ellos el destino del uranio enriquecido que permanece en poder de Irán, los mecanismos de inspección internacional y las garantías de seguridad en el estrecho de Ormuz.

El acuerdo con Irán domina la agenda del G7

La firma del memorando se perfila como uno de los temas centrales de la cumbre que reúne en Francia a las principales economías industrializadas del mundo. Los líderes del G7 analizarán durante esta semana las implicaciones del acuerdo para la estabilidad regional y la seguridad energética internacional. No obstante, el conflicto entre Washington y Teherán no será el único asunto sobre la mesa. La agenda también incluye debates sobre crecimiento económico, resiliencia de las cadenas de suministro, migración irregular, innovación tecnológica, inteligencia artificial y la guerra en Ucrania. Trump sostendrá además reuniones bilaterales con dirigentes de Catar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e India, mientras participa en sesiones de trabajo junto a líderes del G7 y representantes de países socios.

Un momento clave para la diplomacia internacional