Trump e Irán se llevan el protagonismo durante la cumbre del G7

La cumbre, celebrada en la ciudad francesa de <b>Évian-les-Bains</b>, se desarrolla en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, desafíos económicos y cambios en el equilibrio internacional.Para <b>Washington</b>, el memorando con <b>Irán </b>representa uno de los movimientos diplomáticos más importantes de los últimos meses y podría redefinir la dinámica de seguridad en <b>Medio Oriente</b>.El éxito o fracaso de las negociaciones que comenzarán ahora determinará si el entendimiento se transforma en un acuerdo duradero o si las diferencias entre ambas partes vuelven a poner en riesgo la estabilidad de una de las regiones más sensibles del planeta.