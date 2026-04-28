Trump insiste en polémico salón de baile de $400 millones tras ataque fallido en Washington

<b>El presidente de Estados Unidos,</b> <b>Donald Trump</b>, ha reactivado con fuerza su ambicioso plan de construir un salón de baile en la <b>Casa Blanca</b>, una obra que no solo redefine el complejo presidencial, sino que también ha desatado una intensa confrontación política, legal y simbólica.Con una superficie proyectada <b>de 8.400 metros cuadrados </b>—mayor que la propia residencia ejecutiva— y <b>un costo estimado de hasta 400 millones de dólares</b>, la iniciativa se ha convertido en uno de los proyectos más controvertidos de su administración. La obra busca <b>albergar a más de mil personas y, según el mandatario, incorporar 'los más altos estándares de seguridad'.</b>