Trump insiste en polémico salón de baile de $400 millones tras ataque fallido en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa un controvertido proyecto de construcción en la Casa Blanca en medio de tensiones políticas y legales. AFP
Darine Waked
  • 28/04/2026 09:02
El proyecto enfrenta demandas legales, críticas patrimoniales y respaldo político mientras crecen tensiones por seguridad, financiamiento privado y decisiones unilaterales en sede gubernamental estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reactivado con fuerza su ambicioso plan de construir un salón de baile en la Casa Blanca, una obra que no solo redefine el complejo presidencial, sino que también ha desatado una intensa confrontación política, legal y simbólica.

Con una superficie proyectada de 8.400 metros cuadrados —mayor que la propia residencia ejecutiva— y un costo estimado de hasta 400 millones de dólares, la iniciativa se ha convertido en uno de los proyectos más controvertidos de su administración. La obra busca albergar a más de mil personas y, según el mandatario, incorporar “los más altos estándares de seguridad”.

Seguridad nacional como argumento central

El impulso renovado del proyecto surge tras un intento de ataque armado ocurrido durante la Cena de Corresponsales en Washington, evento al que asistía el presidente. Tras el incidente, Trump aseguró que una instalación propia dentro de la Casa Blanca habría evitado el riesgo.

Aliados políticos, como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldaron esta postura, calificando el salón como una “solución” frente a amenazas. En la misma línea, el senador Lindsey Graham anunció que promoverá legislación para acelerar la construcción de un espacio “seguro y adecuado” para eventos oficiales.

Choque legal y defensa del patrimonio

El proyecto enfrenta obstáculos judiciales desde diciembre, cuando la Fundación Nacional para la Preservación Histórica presentó una demanda para obligar a la Administración a someter la obra a revisión del Congreso.

En marzo, el juez federal Richard Leon ordenó la paralización de las obras mediante una medida cautelar, decisión que reafirmó en abril pese a los argumentos de seguridad nacional presentados por la Casa Blanca.

La organización demandante sostiene que ningún presidente puede ejecutar modificaciones estructurales de tal magnitud sin consulta pública ni supervisión legislativa. Por su parte, el equipo legal del Gobierno argumenta que el área intervenida no está sujeta a las leyes de preservación histórica.

Financiamiento privado y dudas abiertas

Uno de los elementos más polémicos del plan es su financiamiento. Trump ha insistido en que la obra no será costeada con fondos públicos, sino mediante aportes de donantes privados, algunos cercanos al mandatario. Sin embargo, persisten interrogantes sobre los beneficios que estos podrían recibir a cambio.

El Departamento de Justicia, liderado interinamente por Todd Blanche, ha calificado la demanda como “frívola” y ha instado a su retiro, argumentando que obstaculiza medidas necesarias para proteger al presidente y su entorno.

División política dentro y fuera del poder

Mientras sectores del movimiento conservador respaldan la iniciativa como una necesidad estratégica, críticos advierten sobre decisiones unilaterales y el precedente institucional que podría sentar.

La demolición previa del ala este sin aprobación legislativa intensificó las críticas, consolidando la percepción de que el proyecto responde tanto a una visión personal como a una agenda política.

Un legado en disputa

Más allá de su dimensión arquitectónica, el salón de baile simboliza una pugna más amplia: seguridad versus legalidad, poder ejecutivo versus control institucional, y visión personal frente a normas históricas.

Con obras detenidas, litigios en curso y un horizonte que apunta a 2028 —año en que Trump dejaría el cargo—, el futuro del proyecto sigue siendo incierto. Lo que sí parece claro es que su impacto, tanto físico como político, ya ha comenzado a redefinir el debate sobre los límites del poder presidencial en Estados Unidos.

