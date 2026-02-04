‘Un baño de sangre’: despidos sin precedentes golpean al Washington Post

Una profunda crisis interna enfrenta el histórico diario estadounidense The Washington Post, tras una ola de despidos realizada este miércoles que ha afectado aproximadamente a un tercio de los empleados del periódico.

La empresa justificó la desición como parte de un “reinicio estratégico” para adaptarse al actual mercado mediático. Sin embargo, dentro de la redacción el ambiente fue descrito lleno de incertidumbre y conmoción. Según informó el medio The Guardian, medio que reveló detalles de la jornada, un empleado habría señalado que se trataba de un “absoluto baño de sangre”.

Durante una reunión interna, el director en jefe Matt Murray comunicó que el periódico enfrenta problemas para conectar con las audiencias y competir en un ecosistema informativo saturado. Como parte de los ajustes el medio eliminaría la sección de deportes, reduciría la cobertura internacional, recortaría la sección de libros y suspenderá su principal podcast informativo.

Según informo The Guardian, Murray también dio a conocder que el Post se reduciría a aproximadamente 12 oficinas que permanecerán con unn enfoque “en temas de seguridad nacional”. Las reacciones no tardaron. Martin Baron, exeditor ejecutivo del periódico, calificó la jornada como “uno de los días más oscuros en la historia” del medio, según recogió The Guardian.

Algunos trabajadores consideran que las recientes decisiones editoriales y empresariales han debilitado la identidad del periódico y provocado la pérdida de suscriptores. El sindicato advirtió que la reducción de personal afectará la credibilidad del diario y su capacidad de fiscalizar al poder político.

Aunque el periódico había aplicado indemnizaciones y salidas voluntarias en años recientes, los despidos masivos de periodistas eran poco habituales. La medida marca un punto de inflexión en la transformación del medio, que durante años fue considerado un referente del periodismo estadounidense.

Los trabajadores despedidos permanecerán en nómina hasta abril con cobertura médica, mientras el sindicato prepara protestas frente a la sede del diario en Washington. La crisis abre interrogantes sobre el futuro editorial de uno de los periódicos más influyentes del mundo y refleja la presión económica que atraviesa la industria informativa global en plena era digital.