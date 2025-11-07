Un magnate chino buscado por Estados Unidos y un imperio criminal: la red mundial de ciberestafas

El magnate de origen chino Chen Zhi se ha convertido en el nuevo rostro de las ciberestafas que en los últimos años han proliferado desde centros del Sudeste Asiático con prácticas casi carceleras, una red criminal con tentáculos por varios países de dentro y fuera de la región y víctimas en todo el mundo.Conocido también como Vincent, Chen Zhi está al mando del conglomerado Prince Group, con sede en Camboya y empresas en el sector inmobiliario, financiero, turístico y de alimentación, según la página web del grupo, además de tener negocios en más de 30 países, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU.Chen fue acusado a mediados de octubre por las autoridades estadounidenses de ser 'el cerebro detrás de un imperio de ciberfraude en expansión'.'Se trata de un individuo que presuntamente dirigía una vasta red criminal en varios continentes, involucrando trabajo forzado, blanqueo, esquemas de inversión fraudulentos (...), con millones de víctimas inocentes como objetivo', remarcaron, ordenando su detención y confiscando más de 15.000 millones de dólares en bitcoin, anunciado como el mayor decomiso de criptomonedas.