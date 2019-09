Alcaldía justifica suspensión de subsidios a organizaciones

En un comunicado, alega que los contratos no estaban refrendados

José Luis Fábrega, alcalde de Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá

La Alcaldía de Panamá defendió su decisión de suspender los subsidios que otorga a fundaciones u organizaciones no gubernamentales.

Mediante un comunicado, la Alcaldía de Panamá explicó que producto de las revisiones, detectó que ninguna de las fundaciones cuenta con el refrendo para el cumplimiento del control previo sobre fondos públicos, que exige la Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Además, se encontró que varios de los contratos no fueron firmados por el alcalde anterior, José Blandón. “Al no haber sido firmados, se reputa como no perfeccionada la voluntad de brindar estos apoyos por parte de la anterior administración”, señala la Alcaldía de Panamá.

Una vez completada la revisión, actualización y cumplimiento de los requisitos, se convocará a estas fundaciones y organismos no gubernamentales, para que presenten sus solicitudes a efectos de ser evaluadas, añade el comunicado.