Minsa ordena el retiro de ranitidina 20 días después de la alerta internacional

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció este jueves que retirará del mercado nacional todos los medicamentos con ranitidina 'de manera precautoria'.

En un comunicado publicado este 3 de octubre, la entidad aclaró que la medida se debe a la alerta internacional que emitiera la Agencia de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA) hace 20 días sobre la existencia de nitrosamina en las fórmulas con ranitidina.

La nitrosamina (N-nitrosodimethylamine NDMA, en inglés), es un componente clasificado como cancerígeno para el ser humano. Ante la alerta, al menos dos laboratorios, Novartis y Sandoz, retiraron sus inventarios de ranitidina del mercado.

La alerta internacional de la FDA aplica solo a la ranitina en tabletas, "no así a los inyectables ni de uso pediátrico", señaló Elvia Lau directora nacional de Farmacia y Drogas en un comunicado del MINSA.

Lau indicó a la población que consume estos productos, que existen otros medicamentos alternativos, e igualmente recomendó asistir con sus médicos para que reciban atención oportuna y tomen las medidas pertinentes si sospechan de algún efecto secundario.

La entidad había informado previamente a la población que el producto Ranitidina perteneciente a las casas farmacéuticas Sandoz, Apotex Inc. Pro Doc Limitée, Sanis Health Inc. y Siven Pharmaceuticals ULC que ha sido retirado en otros países, no es distribuido en Panamá.

Sin embargo, en el mismo comunicado señalan que 'como una acción preventiva, farmacéuticas en Panamá han tomado la decisión de retirar de manera voluntaria los medicamentos que contienen ranitidina de las casas farmacéuticas antes descritas'.

La empresa GlaxoSmithKline (GSK) suspendió la distribución y retira los medicamentos, según el Minsa, luego de ser contactada por las autoridades regulatorias.

A pesar de la alerta internacional, el Minsa matiza el retiro como 'acción preventiva mientras se obtengan los resultados de las investigaciones en curso'.

Lista de productos ZANTAC suministrados al mercado de Panamá afectados por este retiro: Descripción del producto, lote y expiración:

Zantac Jarabe 150 mg/10ml 1X150 ml 1726100010 Dic. 2019 1728200002 Dic. 2019

Zantac Tabletas 150 mg X20 1724100017 Ene. 2020

Zantac Tabletas 150 mg X60 1816600012 Oct. 2020 180012281 May. 2020

Zantac Tabletas 150 mg X60 180017346 Jul. 2020

Zantac Tabletas efervescentes 150 mg 180003097 Feb. 2020

Zantac Tabletas efervescentes 1X10 180005351 Abr. 2020