Juan Ramón Solís, exjugador de la selección de fútbol de Panamá, exigió este martes transparencia y que vuelvan a auditar al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Un grupo de deportistas exigió este martes ante la Contraloría General de la República que vuelva a auditar a Pandeportes ante sospechas de lesión patrimonial. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Solís se manifestó en las afueras de la Contraloría General de la República.

"No acabará la corrupción, mientras los encargados del deporte son diputados de la Asamblea Nacional. Creemos que si al final no alzamos nuestra voz y no estamos aquí esto va seguir pasando y tenemos un compromiso por las futuras generaciones que esperan que las cosas cambien",

Juan Ramón Solís, exjugador de la Selección Nacional de Fútbol