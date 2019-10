La dirigente magisterial Yadira Pino convocó a todos los maestros y profesores del país a unirse al rechazo de las reformas constitucionales, específicamente por puntos sensibles como los que atañen a la Caja de Seguro Social.

Pino anunció una convocatoria frente a la Asamblea Nacional de Diputados para las 4:00 pm de este martes 29 de octubre, la que será una protesta artística y cultural, explicó a medios radiales esta mañana. Habrá micrófono abierto y manifestaciones artísticas. Además, el gremio educativo participará en una marcha anunciada para este jueves 31 de octubre desde las 5:00 pm partiendo de la iglesia del Carmen, en la Vía España.

Los educadores se suman así a otras voces que también rechazan las reformas que este lunes entran a tercer debate en la Asamblea Nacional. Y también cuestionan la legitimidad y representatividad de la Concertación Nacional: entre ellos los grupos universitarios, el Conato, Suntracs, Frenadeso, Foro de Mujeres de Partidos Políticos, entre otros.

La ex diputada y ex candidata presidencial, Ana Matilde Gómez, criticó fuertemente el método que se está utilizando para reformar la Carta Magna. Cuestionó la creación de un ente que podría investigar a los procuradores, explicando que no resuelve la separación de poderes, sino que la complica. También tildó e 'nefasto' la intromisión que pretenden encriptar los diputados en la Constitución al arrogarse la facultad de investigar y remover a funcionarios claves como los procuradores, el fiscal de cuentas y el contralor.