'Nuestro sistema colapso', afirma ministra de Educación de Panamá

Las cifras del sistema educativo panameño son frías y poco alentadoras. Situación que no es ajena para la titular del Ministerio de Educación (Meduca), Maruja Gorday de Villalobos, quien manifestó en el marco de los Resultados de Crecer 2018, "ya nuestro sistema colapso". "Estamos desperdiciando el capital humano de nuestro país". No obstante se alista para lanzar el Plan Nacional de Lectura y contrarrestar deficiencias reveladas.

Este viernes, Gorday de Villalobos cambió su discurso de las pruebas Crecer 2018 por la reunión que sostuvieron universitarios con el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen en medio de las manifestaciones en contra del paquete de reformas constitucionales.

La titular del Meduca no titubió al comentar ante un grupo de más de 100 directores regionales y nacionales de educación y dirigentes magisteriales que "no son los jóvenes a los que estamos acostumbrados, no son reboltosos".

Gorday de Villalobos relató que en la reunión los jóvenes comentaron que se habían graduado de "Bachiller en Ciencia sin conocer un laboratorio, estudian en una universidad oficial informática sin contar con un laboratorio para ello o van al laboratorio de inglés con la limitande de solo saber decir 'how are you'".

Debido a lo anterior, dijo la regente del Meduca que “ellos (jóvenes) le van a pedir al presidente una reforma educativa, lo que no se ha atrevido a pedir la dirigencia, las autoridades que hemos estado, los que tenemos más de 20 y 30 años en el sistema”.

La docente estuvo en la casa de Justicia Comunitaria de Paz, ubicada en Calidonia, donde le retiraron cargos a 47 personas que fueron detenidas en protestas.

La impresión de la titular del Meduca es que “los muchachos se van a mantener en la calle, porque más allá de lo que represente una propuesta de una constitución, todos hablaron de que necesitan una mejora en educación”, para calificar por mejores posiciones en el sector laboral.