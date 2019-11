Bandas independientes denuncian discriminación de unidades policiales

Tony Miller, el director la banda independiente Megabanda de Río Abajo, denunció la discriminación y mostró públicamente su malestar por el 'mote de maleantes' con que tienen que cargar los integrantes de las bandas independientes.

En una conferencia de prensa realizada este martes en la sede de la Defensoría del Pueblo, Miller criticó que apenas "escuchan banda independiente, la actitud (de la gente) cambia". Pero si es de la Megabanda, dijo, "el trato cambia de mal para peor".

El director de la Megabanda se refirió a un hecho puntual. Contó que fueron invitados en julio a un desfile que se realizó en Cañita de Chepo el pasado 8 de noviembre. Confirmaron su participación hace meses, pero el viernes antes del desfile, Miller recibió una llamada donde le informan que 'El comisionado no los quiere en Chepo'.

Cuando pide ahondar en las razones, en una segunda llamada le dicen que 'cuando (el comisionado) vio el listado dijo "a estos no los quiero aquí"..."esta banda de negros pandilleros no los quiero aquí", contó ante las cámaras, al tiempo que indicó que los asociaron con grupos delictivos -que no especificó-.

Nombró al comisionado Ricky González como el supuesto responsable del hecho que calificó de discriminatorio. Y rechazó cualquier asociación suya, de algún directivo o de los integrantes de la banda independiente con alguna pandilla dentro o fuera de Panamá.

#LEPNacional DENUNCIA| Comisión contra la Discriminación y la Defensoría del Pueblo expresan su preocupación por el supuesto racismo por parte de una unidad de @ProtegeryServir hacia integrantes de una banda de música independiente.



Video: Larish Julio pic.twitter.com/p6BHbhaaKy — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) November 19, 2019

La Policía Nacional no se ha manifestado públicamente aún sobre el caso.

La Defensoría del Pueblo secundó -tibiamente- la denuncia de Miller, y a través de un comunicado, expresaron su preocupación por la 'expresión discriminatoria y racista contra afrodescendientes' citando el 'presunto hecho ocurrido con la Megabanda y una unidad de la Polícia Nacional'.

En el comunicado, la Defensoría recuerda que el artículo 19 de la Constitución panameña articula que 'no habrá fueros ni privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas'. También plantean en su comunicado que las expresiones y actuaciones basadas en prejuicios y estereotipos racistas, 'fortalecen el estigma y la discriminación'.