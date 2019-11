Francolini denunció abusos de Omar Pinzón

Riccardo Francolini, exdirectivo de la Caja de Ahorros, quien estuvo detenido bajo acusaciones de supuestos delitos contra la administración pública, en un proceso instruido por el Ministerio Público, denunció que fue “secuestrado” por el entonces director de la Policía Nacional, Omar Pinzón.

Riccardo Francolini Archivo | La Estrella de Panamá

De acuerdo a las conversaciones del teléfono del expresidente Juan Carlos Varela, divulgados en la página Varelaleaks.com, el 27 de junio de 2017 (mismo día que el Juzgado Decimocuarto ordenaba su liberación inmediata), Pinzón le reportó a Varela que no existía ningún oficio de conducción contra Francolini. Y, en el caso Odebrecht, en el que también se le instruía un proceso, existía una fianza apelada en el Segundo Tribunal de Justicia. “Lo que me dice la fiscal (Tania) Sterling que en ese caso tampoco (aplicaría una detención) ....”. “Francolini: Estoy hablando con el Ministerio Público. Dicen que no tiene nada. Yo lo tengo retenido hasta que le encuentre algo”, le chateó Pinzón a Varela.

En un mensaje posteado en su cuenta de Twitter, Francolini dijo: “El exdirector de la Policía quien fue nombrado para proteger y servir se dedicó a satisfacer las ilegalidades y caprichos de un hombre lleno de venganza. Lo reto a que desmienta”.