Hoy 100 adultos mayores saben leer y escribir

Un total de 100 personas el 65% de ellas adultos mayores se graduaron del programa de Alfabetización "Muévete por Panamá, Yo sí Puedo", que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y que tiene como objetivo reducir los indicadores de analfabetismo del país que afecta al 5.5% de la población de acuerdo al último censo población realizado por la Contraloría General de la República.

Al acto asistieron 65 mujeres y 35 hombres. Los participantes del programa son residente del distrito de La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos que no sabían leer ni escribir.

A la graduación asistieron los esposos Constantino Navarro y Daisy González de 72 y 60 años que aprendieron a escribir, leer y a realizar sumas y restas básicas. Gregorio González y Patricia Sánchez de 80 y 70 años también recibieron sus certificados. Ambas parejas no pudieron asistir a una escuela en su infancia porque debieron trabajar desde pequeño para ayudar con los gastos de sus hogares.

¿Cómo se enseña a leer y a escribir? Panamá a través del MIDES está aplicando el modelo cubano “Yo, Sí Puedo” que tiene una duración de siete semanas donde los estudiantes reciben 65 clases teóricas-practicas. Se trata de un programa básico de escritura que les enseña a los estudiantes leer y escribir.

A la graduación que se realizó en las instalaciones del Templo Luz y Esperanza en el Distrito de La Chorrera, asistió la Secretaria General del MIDES, Dayanara Cáceres que felicitó a los participantes por haber culminado satisfactoriamente el curso de alfabetización.

Dayanara Cáceres, ratificó el compromiso que tiene el MIDES por generar un desarrollo social en la población más vulnerable. A la actividad también asistió el director nacional del programa de Alfabetización, Carlos A. Contreras y la directora regional de La Chorrera, Zaidy Nuñez.

El objetivo principal del programa de alfabetización es mejorar la calidad de vida de sus usuarios, fortaleciendo sus capacidades de lectura y escritura, mejorando su calidad de vida con miras a conseguir su inclusión social.

Es conmovedor ver cómo aprenden a escribir. Empiezan haciendo círculos luego practican con las vocales, consonantes para luego escribir por primera vez su nombre, comentó unos de los voluntarios del programa.

Cada de los participantes no pudo ingresar a un colegio por motivos diferentes. Algunos de ellos sus padres no lo hicieron estudiar porque ellos también eran analfabetos. Otro debieron anteponer el trabajo por lo estudios y otros no tenían un colegio cerca de sus casas.

El analfabetismo no es solo una limitación, sino una barrera sociocultural que impide la plena realización e integración social de las personas, agudiza la vulnerabilidad de los adultos mayores, pues dificulta el conocimiento de sus derechos, incrementa su marginación y, por ende, afecta su autoestima.

Con el programa de alfabetización también se rescatan otras historias, como las de los 52 voluntarios, que lograron que estas 100 personas aprendieran a leer y escribir. Entre los voluntarios resalta la historia de Ubaldino Sánchez de 54 años que le enseñó a leer y escribir a su madre Eliza Rivera de 80 años.

¿Cuántas es la población analfabeta en Panamá? De acuerdo a la Contraloría General de la República para el año 2,000 existían 168,140 analfabetas lo que representaba el 7.6% de la población, este número se redujo a 148,747 (5.5%) en el censo de 2010 y la expectativa es que para el censo de 2020 la cifra caiga muy por debajo del 3%. Desde que se creó el programas en el 2007 se han alfabetizados a 76,510 personas.

El último informe del Instituto de Estadísticas de la Unesco indica que de las 630 millones de personas que viven en América Latina y el Caribe, unas 32 millones son analfabetas. Esto representa aproximadamente el 4% de la población analfabeta del mundo. Desde 1990 a 2016, América Latina y el Caribe registraron un importante progreso en la alfabetización de adultos. Pasó de tener una tasa de alfabetización del 85% al 94% en 26 años, según el Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).