'No postergaremos las decisiones que haya que tomar', Cortizo

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, afirmó ayer que no postergará las decisiones que debe tomar para avanzar en el cumplimento de las acciones prioritarias que ejecutará su gobierno, para dar solución a los problemas que afronta el país.

El presidente Laurentino Cortizo afirmó que ninguna batalla, pelea o adversidad, lo va a intimidar. Daniel González | La Estrella de Panamá

El mandatario, en su primer informe a la Nación que pronunció ayer en la Asamblea Nacional luego de sus primeros seis meses de gestión, señaló que en el 2024 habrá cumplido las 125 acciones prioritarias del Plan de Acción del Gobierno, avanzando significativamente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“En ese camino... ninguna batalla… ninguna pelea... ninguna adversidad... por dura que parezca... nos va a intimidar… ni vencer. No llegué aquí de manera fácil… ustedes lo saben... Estoy acostumbrado a la lucha dura. No me rindo… No vamos a permitir que el país pierda… y no podemos seguir postergando las soluciones”, aseveró.

'Todo un desastre'

En su discurso, el presidente se refirió a las gestiones gubernamentales de los últimos diez años y destacó que en ese periodo la deuda de todos los panameños se triplicó de $11 mil millones a más de $30 mil millones... “Esto equivale a una deuda de $22,300 por hogar”, señaló.

Mientras que en los últimos cinco años, añadió Cortizo, la economía de Panamá refleja una clara desaceleración y el desempleo aumentó; el gobierno actual recibió deudas no registradas a proveedores, contratistas, docentes, productores agropecuarios, bancos, la Caja de Seguro Social, por $1,738 millones.

Y recalcó que además en el 2018 el gobierno anterior sobrestimó ingresos por $1,100 millones; es decir, “calcularon bastante mal”.

“Hemos encontrado retos por todos lados. Lo que nuestro gobierno recibió… se lo voy a resumir en una sola palabra: fue un desastre”, afirmó el mandatario.

Aseguró que encontró “desafíos en la economía interna y los efectos de la economía mundial, finanzas públicas maquilladas, listas grises en las que nos metieron, el sistema de justicia, ausencia de nombramientos de magistrados, procuradores, corrupción, inseguridad ciudadana, crimen organizado”.

También precisó que se encontraron deficiencias en el sistema de salud, medicamentos caros, el agro panameño abandonado y sometido a las importaciones desmedidas, falta de agua para consumo humano la producción de alimentos y del Canal.

Además encontró un sistema educativo deficiente, descontrol migratorio, falta de mantenimiento de infraestructuras públicas, desechos sólidos, pobreza y desigualdad, malas relaciones y comunicación con los obreros y el sector privado y relaciones internacionales erráticas.

Grave deterioro institucional

Desde el punto de vista institucional, el gobernante señaló que encontró un grave deterioro. “Un Ejecutivo que irrespetó el equilibrio de poderes, una democracia distorsionada por mecanismos antidemocráticos, la corrupción a niveles nunca vistos y la desorganización, improvisación y caprichos... fue la conducta de los últimos gobiernos”.

En el tema de seguridad integral, sostuvo que detectaron, como en otras áreas del gobierno, la falta de una estrategia definida y de coordinación interinstitucional.

“La prevención social indispensable para anticipar el crimen... no funcionó. Un ejemplo de esto fue el Programa Barrios Seguros”, aseguró Cortizo, y agregó que la resocialización en las cárceles “ha fracasado”.

Acciones en seis meses

El gobernante también enumeró parte de las acciones ejecutadas en sus primeros seis meses de gobierno y mencionó que para “poner plata en la calle”, se emitieron bonos por dos mil millones de dólares, colocados en el mercado internacional a intereses históricamente bajos.

De igual manera, dijo, que se cancelaron obligaciones no registradas por $1,738 millones, se hizo frente al pago de subsidio energético por $82 millones, se canceló a la Zona Libre de Colón una deuda por $83 millones, obligaciones salariales por $30 millones adeudadas por más de una década a 36 mil educadores y pagos a productores de leche, maíz y arroz por $36 millones.

También se refirió a los proyectos de infraestructura vial que han recibido atención, en los cuales hay órdenes de proceder y en proceso de licitación por $877 millones.

De igual manera habló de la entrega al Fondo de Promoción Turística de $20 millones y la reorientación del servicio exterior para atraer inversiones; entre otros proyectos ejecutados y por concretar.

Referente a las reformas a la Constitución Política, señaló que se comprometió y cumplió al presentar a la Asamblea Nacional un documento base de reformas constitucionales.

“Sin embargo, surgieron y escuché preocupaciones de diversos sectores de la sociedad. Por eso solicité a la Asamblea el retiro de las reformas y propuse al PNUD como facilitador para un amplio diálogo nacional, inclusivo y ordenado... y como panameños... fortalecer... a través de reformas constitucionales los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, precisó.

El presidente cerró su discurso señalando que visualiza a Panamá como un país próspero, de ley y orden, pero sobre todo justo, para lo cual se requiere que los panameños recuperen la confianza en sus autoridades.

En tal sentido, se comprometió a dejar las bases de una educación de calidad… para la vida y el trabajo.

Para lograrlo, Cortizo Cohen aseguró que visualiza un país en el que no haya intocables, privilegiados ni impunes, donde los recursos del Estado sean sagrados y que la justicia actúe de manera correcta y no oculta.

Presidente Castillero pide disculpas

Cuestionamientos

El presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, ofreció “disculpas” a nombre propio y del resto de los diputados “por aquellas cosas” en las que hubieran “fallado” como miembros de este órgano del Estado.

“Reconozco que tenemos por delante una gran tarea de reingeniería, de cambiar viejos paradigmas que aún persisten y que a veces no hacen posible que las transformaciones exigidas se lleven adelante. Esta tarea no le corresponde solo a nuestra junta directiva, es tarea de todos los diputados de este Parlamento”, precisó Castillero en su discurso de instalación de la segunda legislatura del primer periodo ordinario de sesiones.

Afirmó que en la legislatura que se inicia se harán esfuerzos para la discusión y aprobación de un nuevo Reglamento Interno, “tal como lo prometimos al inicio de nuestra gestión.

No cejaremos en nuestro empeño de romper paradigmas y cambiar esos axiomas, seguro de que mis compañeros y yo vamos a hacer todo lo posible para que esos números que hemos visto (en referencia a las leyes aprobadas en la primera legislatura), vayan en aumento y sean alimento para el fortalecimiento de nuestra democracia”, enfatizó.