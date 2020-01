Exdiputado Valderrama enfrenta juicio por caso Pandeportes

Esta audiencia estaba programa para el pasado 27 de diciembre sin embargo se postergó para este viernes porque según el diputado se le asignó un abogado de oficio, quien este rechazó por tener un abogado particular

El exdiputado Adolfo Valderrama se presentó este viernes en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) para asistir a la audiencia por la presunta comisión del delito malversación de fondos por el caso del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Esta audiencia estaba programa para el pasado 27 de diciembre sin embargo se postergó para este viernes porque según el diputado se le asignó un abogado de oficio, quien este rechazó por tener un abogado particular.

“Diez años de servicio como diputado de la República, la rendición de cuentas siempre ha sido mi estilo y no lo voy a cambiar.. el que no la debe no la teme”, dijo el exparlamentario del Partido Panemeñista antes de ingresar al SPA.

El 11 de octubre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción imputó cargos a 4 personas contra la administración pública en perjuicio al Pandeportes. En la audiencia se presentaron “testimoniales, periciales y documentales, que presuntamente responsabiliza a cada uno de los imputados en este caso”, señala una nota de prensa del Ministerio Público.