Zamorano explica fallo de relleno en Punta Pacífica

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Abel Augusto Zamorano aseguró que debe quedar muy clara, por la salud del sistema de justicia, e incluso, por la imagen internacional de Panamá, la sentencia del 18 de julio de 2019. La sentencia a la que se refiere el magistrado fue emitida por la Sala Tercera y declaró nulo un acto administrativo y no ordenó o resolvió ningún aspecto sobre acto distinto a la impugnación, menos cancelación de fincas, propiedad, folio reales o concesiones.

“La sentencia de 18 de julio de 2019 no se pronunció ni ordenó en referencia al acto de traspaso del globo de terreno a favor de compañía Insular Americana, S,A., y es bueno recordar que el acto impugnado únicamente aprobaba que se realizara ese traspaso, que se confeccionara la escritura, y no era el traspaso en sí. La nulidad del acto impugnado no implica de manera automática que se está anulando los actos posteriores como por ejemplo, los traspasos”, explica Zamorano .

El voto explicativo del magistrado está en el fallo de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Víctor Martínez, contra la resolución de Gabinete N.º 3 de 15 de enero de 2013, que desafecta en su naturaleza de bien de dominio público y se transforma en bien patrimonial de la nación, un globo de terreno de 10 hectáreas consistente en un área de relleno de lecho marino.