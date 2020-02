La Embajada de Estados Unidos (EEUU) en Panamá advierte a los solicitantes de visa de no migrante que no deben asesorarse con servicios de intermediarios que aseguran tener contactos con la embajada o que ofrecen llenar los formularios.

Landon Taylor, cónsul general de EEUU en Panamá. Embajada de Estados Unidos

“Las empresas cerca de la embajada dicen que pueden ayudarles, pero en realidad ellos no pueden hacer nada que una persona no pueda hacer por sí misma”, manifestó el cónsul general estadounidense en Panamá, Landon Taylor.

Ayer, la embajada invitó a varios medios de comunicación a recorrer los pasos que sigue un aspirante para obtener la visa de ingreso a EEUU, ya sea como turista u otro propósito. En la visita, el cónsul insistió en que cada interesado puede visitar el portal ustraveldocs.com y llenar el formulario DS-160, programar la cita a través de esa vía o en el centro de llamadas.

Un problema muy común que ocurre cuando un aspirante se acerca a estas empresas es que ellos llenan los documentos y al momento de la entrevista la información no coincide o es confusa. “Ellos solamente quieren el dinero”, recalcó el diplomático.

“Cada vez que esas empresas ofrecen consejo e información, normalmente es equivocada”, manifestó Taylor, quien recibió a los medios de comunicación en la entrada de la embajada y posteriormente simuló en el consulado el camino que siguen los aspirantes a una visa.

Dentro, explicó que cuando el interesado acude a la embajada, debe tener su pasaporte, la hoja de confirmación de la cita, en la que aparece un código de barras, y la copia del pago de $160 que se hace en el Banco General o en el City Bank.

El consulado ofrece los servicios de visa y a sus connacionales. En el caso de los primeros, consiste de tres pasos: acudir a la ventanilla del registro, toma de huellas dactilares y la entrevista.

“Pueden aprobar o rechazar la solicitud sin referencia a otra parte. Si un aspirante ha sido rechazado anteriormente, entonces un oficial distinto le hará la próxima entrevista”,

LANDON TAYLOR

CÓNSUL GENERAL DE EEUU EN PANAMÁ

Taylor añadió que todos los oficiales que hacen las entrevistas son cónsules o vicecónsules. “Pueden aprobar o rechazar la solicitud sin referencia a otra parte. Si un aspirante ha sido rechazado anteriormente, entonces un oficial distinto le hará la próxima entrevista”. Los oficiales hacen las preguntas que requieren para aclarar alguna información de la que ya poseen.

El cónsul general indicó que en el caso de los ciudadanos venezolanos residentes en Panamá que cuentan con pasaporte vencido, si el documento de identidad es avalado por el gobierno interino de Juan Guaidó, la embajada lo reconoce como válido.

Aquellas personas que solicitan una visa de estudiante o de trabajo, deben llevar los documentos que exige el Departamento de Estado. Luego dijo que la Ley de EEUU indica que quienes solicitan la visa de no migrante deben mostrar sus calificaciones, y esto se refiere a “los lazos muy fuertes a su país, que tiene razones para volver y que no se va a quedar en EEUU sin permiso”. Si en el momento de la entrevista no puede probar esto, la solicitud es rechazada, pero en este sentido no hay nada permanente, ya que puede aplicar nuevamente cuando quiera; “si una persona tiene una solicitud rechazada, que no regrese hasta que algo en su situación cambie para que pueda tener lazos más fuertes en su país. O si está seguro de que hay alguna información importante que no pudo explicar en la entrevista previa, puede volver”, aclaró Taylor.

La embajada de EEUU en Panamá recibe un promedio 250 a 300 solicitantes al día, la mayoría de turismo. La temporada alta es de octubre a marzo, y la baja, de abril a agosto. Los menores de 14 años no tienen que ir a la embajada, con su titular basta.

Entre los fraudes más frecuentes detectados en el consulado están los sitios web falsos con logos del gobierno que cobran a través de una tarjeta de crédito, o anuncios que ofrecen vacantes en EEUU y piden pago de visa de trabajo a través de transferencias. La embajada nunca pide pago por tarjeta de crédito o por Western Union, informaron.

Para los norteamericanos, el consulado ofrece trámites de renovación de pasaporte, certificado de nacimiento, notaría pública, servicios para pensionados y atención en casos de emergencias.