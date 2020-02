Hurto, el delito que más se comete en el área metropolitana

La Fiscalía de Atención Primaria informó que en lo que va del año 2020 han ingresado 2,267 causas criminales. De estas, el hurto registra el mayor número de casos con 885, seguida del robo con 554, estafa con 301, lesiones personales 269 y posesión de arma con 258.

Las zonas de mayor incidencia son Bella Vista, San Francisco, Betania, Ancón y Juan Díaz. Lo que más roban, según el fiscal Azael Samaniego, son celulares, aparatos electrónicos, dinero, artículos de valor en los automóviles, entre otros.

El Ministerio Público tiene conocimiento sobre delitos contra el patrimonio económico desde los $250. Si se encuentran tendientes a probar o vincular a una persona, se inician las investigaciones, y si la causa no es procedimental, la declina a otra entidad competente.

Estos datos fueron revelados ayer por el fiscal, quien en conferencia de prensa habló de los casos que ingresaron a su despacho en 2019, que totalizaron 20,861 en el área metropolitana. No obstante, seguramente habrá un gran número de incidentes no reportados ante las autoridades si tomamos como experiencia la encuesta de victimización realizada en 2017, que reveló que el 85% de los delitos no se reportan.

En 2019, así como en lo que va del año, los delitos de mayor incidencia fueron contra el patrimonio económico, de igual forma el hurto, robo, posesión de arma de fuego y lesiones personales.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía poner atención si reciben una llamada que alerta sobre el secuestro de uno de sus familiares. En ese sentido, solicitan que intente localizar al familiar involucrado y notificarle lo sucedido. En caso de volver a recibir la llamada, una vez verificada la seguridad del familiar, se recomienda colgar el teléfono y no responder más. Enseñar al personal doméstico e hijos a no dar información y denunciar el hecho a las autoridades.