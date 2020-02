Año lectivo: entre el agua, coronavirus y otros demonios

En los distritos de Panamá y San Miguelito el inicio de clases dependerá si habrá agua potable el lunes. Escuelas no empezarán el año lectivo por problemas de infraestructuras

El inicio de clases en los distritos de Panamá y San Miguelito dependerá del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), que desde la medianoche revisa una falla en la línea de conducción de agua potable, desde la planta de Chilibre hasta la ciudad.

“Mañana (hoy) a las 8:00 a.m. el director del Idaan nos avisará el estado de los trabajos, y si es desfavorable, es decir, que implica la suspensión de agua hasta el lunes o martes, las escuelas de la ciudad capital y San Miguelito no empezarán”, indicó la ministra de Educación, Maruja Gorday.

La ministra fue enfática en señalar que los padres de familias deben esperar hasta hoy sábado el anuncio. “Una vez que el director Guillermo Torres se contacte con nosotros, estaremos avisando oportunamente”, recalcó.

Gorday aclaró que en el resto del país se mantiene el inicio de clases para el próximo lunes.

El año lectivo comienza este 2 de marzo y, como en años anteriores, habrá escuelas que podrán comenzar sus actividades académicas hasta tres semanas después debido a trabajos en las infraestructuras.

Colegios emblemáticos del país, como el Instituto Fermín Naudeau, en la ciudad capital; Pedro Pablo Sánchez, en La Chorrera; y Miguel Alba, en Veraguas, tendrán un inicio de clases irregular.

El viceministro de Infraestructura de Educación, Ricardo Sánchez, informó que este viernes se subió al portal de Panamá Compra la licitación para la construcción de la nueva escuela República de Venezuela, que desde 2017 está cerrada y los estudiantes reciben clases en el edificio Poli.

Los dirigentes magisteriales hablan de unos 300 centros educativos que no iniciarán clases por problemas de infraestructuras. Las autoridades de Educación no confirmaron ni negaron estas cifras y hablaron del 10% del total de los planteles que no están listos para el lunes.

Algunos, dijo el viceministro Sánchez, empezarán clases en la segunda o tercera semana de marzo.

El comienzo de las actividades escolares también se verá afectado por la falta de algunos docentes y la amenaza del coronavirus (Covid-19) en el país.

Desde este viernes, en horas de la madrugada, se inició el traslado de docentes a las zonas de difícil acceso con la ayuda del Servicio Nacional Aeronaval.

Las autoridades educativas reconocieron que hay algunas vacantes sin llenar. Unas porque se declararon desiertas en los concursos, y otras por renuncia de docentes en el primer concurso de nombramiento.

La ministra Gorday informó que coordina con las 16 regiones educativas, los comités regionales para el monitoreo y comportamiento del coronavirus. Además, destacó las medidas de salubridad que se tomarán para evitar el virus. “Se transferirán unos $200,000 al Ministerio de Salud para la compra de gel alcoholado y jabón líquido para las escuelas, especialmente aquellas en las que el servicio de agua es irregular”, destacó.

La ministra indicó que cada escuela o región educativa, a través del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, hará la compra de estos insumos.

Gorday también informó que el incremento de los últimos $300 a los docentes se pagará retroactivamente desde enero y no desde marzo como se había informado con anterioridad. La aclaración se da por las quejas de los dirigentes magisteriales que rechazaban que no se incluyeran los dos primeros meses.