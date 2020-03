Una niña está sentada, sola, sobre una banca gris en la cinta costera. Sus brazos rodean el abultado vientre que anuncia la espera de su bebé. Sobre ese asiento está escrito que “aproximadamente cada 51 minutos una adolescente en Panamá queda embarazada”. La menor de edad no es de carne y hueso, sino de hielo seco cubierto con fibra de vidrio y pintura rosa. Mide dos metros de altura, porque su creadora, Beatriz Flores, quería que la intervención artística no fuese “ignorada por las personas”. Flores desarrolló esta iniciativa ante el alto porcentaje de adolescentes embarazadas en el país. “El objetivo de la intervención artística era romper el silencio sobre la temática del embarazo en las adolescentes”. La diseñadora industrial compartió con La Estrella de Panamá que la escultura debía ser removida el 8 de marzo, pero se extenderá su exhibición hasta el 15 de marzo “para que más personas tengan la oportunidad de verla” frente al reloj de las flores de la cinta costera. Posteriormente 'La niña rosada' será llevada al Parque Recreativo Omar, al distrito de San Miguelito, y otras localidades, con el fin de que “el mensaje llegue a todos”.

¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa artística?

La finalidad era romper el silencio sobre la temática del embarazo de las adolescentes.

¿Tiene algún nombre?

No tiene nombre, pero le han llamado 'La niña rosada'.

¿Cuáles son sus medidas?

Mide dos metros de altura, está hecha de hielo seco recubierto con fibra de vidrio, y la mandé a hacer con una empresa fabricante de carrocerías de carnaval.

¿En qué está inspirada 'La niña rosada'?

En la metáfora del elefante rosado de la habitación, que es como una verdad evidente que la gente no quiere mencionar por incomodidad. El embarazo adolescente es un tabú y la gente evita mencionarlo, y si lo mencionan es solo motivo de broma. Quise hacerla de ese tamaño para que la gente no pudiera ignorarla.

El Ministerio de Educación impulsa un plan piloto sobre las guías de educación sexual y afectiva en las escuelas públicas y privadas, ¿qué opinas de esta iniciativa?

No puedo opinar porque aún no han sido publicadas. Solo sé que las han entregado a ciertos sectores de la población, pero estoy contenta por el hecho de que se han atrevido a incluir este tema como un plan piloto en las escuelas.

Estás a favor de la educación sexual, ¿cuáles serían esas enseñanzas básicas que se deben implementar en las escuelas públicas y privadas?

Se debe empezar con los vínculos afectivos, porque tenemos un problema serio de violencia en las relaciones; además de eso, trabajar en la autoestima y empoderar a la niña para que pueda tomar sus decisiones. También deben considerarse temas como los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual, y todo lo referente al embarazo.

Uno de los comentarios que se hacen sobre la implementación de la educación sexual es que “podría generar un efecto rebote”, o que “incentivaría a los jóvenes a tener relaciones sexuales”, ¿qué opinas al respecto?

No es cierto, porque si miras a países que son líderes en educación sexual, como lo es Estonia, te das cuenta de que desde los noventa implementaron la educación sexual en las escuelas y se redujeron los embarazos en adolescentes de una manera drástica. Entonces, a partir de esta educación, los jóvenes responden de una manera: aplazan el inicio de las relaciones sexuales, se reducen los embarazos y disminuyen las ETS (enfermedades de transmisión sexual), porque son más conscientes de las herramientas para protegerse. Si les enseñas, serán más precavidos y tendrán en cuenta todo lo que conlleva una mala decisión.

¿Tienes planificado llevar el proyecto a otras provincias, y fuera del país?

Totalmente. La idea es llevarlo a todas las regiones posibles, donde sea que consiga el permiso para que el mensaje llegue a todos. Se me ha presentado la oportunidad de empezarlo también en Colombia, pero no es nada definitivo.

¿Alguna hoja de ruta definida para llevar a 'La niña rosada'?

Por ahora tenemos planeado llevarla al Parque Omar. El siguiente punto quiero que sea San Miguelito, y también trasladarla a otras regiones dentro de la ciudad, antes de sacarla de la provincia.

¿Por qué San Miguelito?

Porque en 2018 San Miguelito tuvo más de 1,700 adolescentes embarazadas, que es una cifra alarmante, y creo que es necesaria la campaña ahí.

¿Consideras que a la niña se la discrimina y al padre del bebé no?

Totalmente. Uno ve cómo las personas se burlan de las niñas. Dicen: “Ella se lo buscó” y nadie habla de la pareja. Para quedar embarazada tuvo que haber dos personas; también hay muchos casos en los que el padre no es mayor de edad. No se ve que la adolescente es totalmente vulnerable. Muchas buscan aceptación y validación a través del hombre, entonces quedan embarazadas y todos las señalan como que ellas se lo buscaron. Muchas fueron manipuladas o les llenaron la cabeza de maripositas y no han desarrollado suficientemente su personalidad para tomar decisiones.