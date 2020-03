Gobierno de Panamá podrá utilizar hasta $1,000 millones del Fondo de Ahorros para afrontar crisis sanitaria

Según el gerente del Banco Nacional, el FAP no se va a descapitalizar, sino que quedará intacto con sus papeles, solo siendo un respaldo para liquidez

El Gobierno de Panamá podrá disponer de al menos $1,000 millones para afrontar la crisis económica y sanitaria que afronta el país afectado por la pandemia de coronavirus, que ya suma 345 contagiados y 6 víctimas fatales.

Este dinero estaría disponible de convertirse en ley de la república un proyecto de ley impulsado por diputados oficialistas, que tendría el aval del Órgano Ejecutivo y que este martes a tempranas horas de la tarde fue aprobado por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

La propuesta original impulsada por el jefe de la bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), el diputado Ricardo Torres, inicialmente ponía a disposición del Órgano Ejecutivo, previa autorización de la Asamblea Nacional, el uso de un tercio del Fondo de Ahorros de Panamá, "comedido y controlado", como medida de mitigación de la emergencia sanitaria producida por la pandemia del Covid-19.

En estos momentos el FAP está constituido por $1,311 millones.

Sin embargo, durante este primer debate se aprobaron una serie de modificaciones, una de ellas permitiría al Órgano Ejecutivo tener a su disposición la totalidad del FAP, es decir, los $1,311 millones.

No obstante, según explicó el gerente general de Banco Nacional de Panamá (BNP), Javier Carrizo Esquivel, realmente podrían estar disponible para el Órgano Ejecutivo al menos $1,000 millones, a través de esta entidad bancaria, porque la mayor parte de ese dinero no está en Panamá, están depositados en bonos y en instrumentos en el exterior. "Ya no sería un tercio, será hasta lo que se necesite", indicó.

Explicó que de aprobarse este proyecto, lo que se quiere hacer es lograr una facilidad para que esos dineros estén depositados en el BNP y estén a disposición del Gobierno Nacional para cualquier emergencia.

Detalló que en estos momentos parte del FAP, al menos unos $300 millones, sí están disponibles y pueden ser utilizados por el Órgano Ejecutivo inmediatamente, una vez sea aprobado este proyecto de ley.

Sostuvo que en caso de requerirse más de estos $300 millones se expedirían facilidades de recompra, es decir, que el banco compra los papeles con el compromiso de que se los recompren con un precio estipulado. "No se trata de un préstamo, sino una venta con una retrocompra".

Enfatizó que ese esquema tiene un margen, por lo que explicó que si se hace en estos momentos donde el FAP tiene $1,311 millones , el Gobierno no va a poder recibir más de mil millones de dólares.

"Eso es hoy, no sabemos mañana, recuerden que los mercados están volátiles y por eso es el apuro nuestro de jalar esos fondos lo más pronto posible para tenerlos acá en una cuenta corriente y poder disponer de ellos en caso tal de una urgencia. Con esa operación, incluyendo los 300 millones de dólares en efectivo existentes, se lograría obtener unos mil millones", indicó.

El funcionario agregó el FAP no se va a descapitalizar, sino que quedará intacto con sus papeles solamente siendo un respaldo para la facilidad de liquidez, y una vez se normalice todo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se ha comprometido a presentar un programa de cómo será repagado ese dinero.

El proyecto también permitirá al MEF presentar a la Asamblea la flexibilización de los objetivos de déficit previstos en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El proyecto deberá ser discutido mañana en segundo debate por el pleno de la Asamblea Nacional.