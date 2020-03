Panamá amplía toque de queda a 24 horas, con 443 casos y 8 muertes por Covid-19

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que la medida inicia desde la 5:00 a.m.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que la medida inicia desde la 5:00 a.m., para mitigar la propagación de Covid-19, que es una pandemia. El mandatario y el vicepresidente donaron tres meses de salario, en momentos que se registran 443 pacientes y ocho fallecidos por el coronavirus.

"Como gobierno, nuestra responsabilidad es preservar a toda costa la salud y la integridad de los panameños. A partir de las 5:01 a.m del miércoles 25 de marzo, declaro cuarentena total obligatoria en el territorio nacional de manera indefinida, con excepciones", manifestó el presidente de la República.

La línea de suministro de alimentos, bancos, las tiendas de los "chinitos", los servidores de la salud podrán movilizarse y operar.

Las personas podrán estar en circulación por dos horas, desde media hora antes y hasta media hora después, explicaron las autoridades. Todos los adultos mayores de 60 años, sin importar su número de cédula podrán ir a realizar sus compras entre las 11:00 am y la 1:00 pm. Al decretarse la cuarentena total las personas podrán salir de su casa a comprar alimentos y medicamentos de acuerdo al último número de cédula.

El mandatario pidió a la población hacer uso racional del agua y anunció que en los próximos tres meses "a nadie se le va a cortar el agua". Además, Cortizo aseguró que se tienen "los cuartos en los hoteles, más de 2,000, el hospital de campo y los recursos que necesitamos para seguir avanzando".

Los programas y subsidios se mantendrán las transferencias y subsidios, se quedan, estamos hablando de $1,600 millones, pero por favor utilícenlos en lo necesarios.

El Plan Solidario Panamá va a beneficiar un millón de personas y tiene el objetivo de alimentos, medicamentos, gas. El Gobierno ensaya utilizar le código de barra de la cédula como tarjeta de compra.

Para los usuarios del servicio eléctrico que consume 300 kilovátios reportarán una disminución de 50%. En ese grupo hay 700 mil clientes en todo el país.

Se dará una disminución de 30% para clientes residenciales, pequeña y mediana empresa, con un consumo entre los 301 y 1,000 kw/h. El mandatario aclaró que a las personas que no estén trabajando no se les va a cortar la luz y que a las residencias o empresas que consumen entre 301 y 1,000 kw/h que no puedan realizar el pago, se les otorgará un periodo de gracia de tres meses para el pago de sus facturas.

En ampliación...