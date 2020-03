Legislativo aprueba en segundo debate moratoria en el pago de la luz eléctrica

Diputados de las diversas bancadas legislativas, liderados por miembros del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) aprobaron en segundo debate el proyecto de ley 295 que establece una moratoria en el pago de servicios públicos de luz eléctrica, telefonía e internet hasta por un periodo de cuatro meses, como parte de las medidas para aliviar la situación económica de la población que en estos momentos afronta la pandemia del coronavirus.

El proyecto presentado por el diputado perredista Raúl Pineda, y avalado por todas las bancada legislativas, busca también exonerar por tres meses el pago de peajes en los corredores al transporte se taxis y de buses.

Con la iniciativa los diputados le enviaron un reto al presidente de la República, Laurentizo Cortizo a que se atreva a aprobar esta moratoria para ayudar al pueblo panameño ante esta crisis sanitaria, económica y social.

La diputada de Cambio Democrático (CD) Ana Giselle Rosas pidió a sus colegas estar firmes en avalar esta iniciativa de cara a quienes los eligieron.

Mientras que el diputado del Molirena, Miguel Fanovich cuestionó a las empresas eléctricas, tras señalar que "estas trasnacionales representan a los ricos de este país y no quieren dar su brazo a torcer a pesar de estas crisis sanitaria".

Por su parte, el diputado panameñista, Pedro Torres pidió a sus colegas ponerse los pantalones y aprobaran este proyecto.

“Colón necesita mi apoyo, en estos momentos les están cortando la luz, este es el momento de frenar esto”, exclamó

Mientras que el perredista Abel Becker señaló que la aprobación de este proyecto no se podía postergar. “Aprobemos esta ley en beneficio de aquellas personas que no tienen recursos para pagar en este momento”, dijo.

La también perredista Zulay Rodríguez manifestó por su parte, que todos los diputados están unidos por Panamá a pesar de que “es sabido que los grupos y poderes económicos no quieren esta ley”.

Cuestionó que una de las empresas eléctricas de origen español, debido al Covid-19, en España, dio una moratoria de seis meses, pero acá en Panamá no lo quieren hacer.

“Esa es la gran pregunta, porqué en otros países sí se puede y en Panamá no lo quieren hacer, exclamó.

“Presidente Cortizo, no me vea como su enemiga, ni crea que la Asamblea es su enemiga...nosotros no podemos dejar de aprobar esta moratoria humana y que es urgente. No podemos permitir a los bancos, a las termoeléctricas y a las hidroeléctricas que ellos sigan estableciendo sus políticas, porque sus políticas son las de ganar... ganar”, precisó.

En tanto, el diputado Edison Broce expresó que este es un momento histórico donde se define quién está con el pueblo y quién no.

"Este es el momento para hacer un llamado de solidaridad... solidaridad no es decirle a la gente que coman menos, que no bajen la cadena, o que compartan la sal; tenemos reportes de que muchos de los que más tienen están despidiendo en masa a personas que no saben que van a comer el día de mañana”.

El pleno legislativo aprobó también en segundo debate el proyecto de ley 291 impulsado por la diputada Ana Gillelle Rosas, el cual, entre otros artículos establece la suspensión en el pago de los servicios de luz eléctrica, telefonía e internet hasta por 30 días después de culminado el estado de emergencia nacional.