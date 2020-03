Estos son los criterios para trasladar a un paciente con COVID-19 a los 'hoteles hospitales'

Las personas que estén en los hoteles no se les permitirá las visita.

De acuerdo con el doctor y miembro del comité nacional para la prevención del COVID-19, Javier Nieto, para que una persona diagnosticada con la enfermedad sea trasladada a un hotel habilitado por el Ministerio de Salud (Minsa) debe tener un cuadro leve.

¿Qué es un cuadro leve?

Nieto, explicó a La Estrella de Panamá que un cuadro leve es cuando el enfermo “no tiene dificultad respiratoria y que tiene una saturación de oxígeno por arriba del 93%”.

Otro factor es para evitar que esa persona “tenga contacto con personas consideradas susceptibles. Es una forma de romper la cadena de transmisión al evitar ese contacto y la otra razón es monitoriar su evolución clínica”.

“Esto se hace porque en estos hoteles hay médicos y enfermeras. Algunos podrían evolucionar a cuadros moderados e inclusive graves y requerir traslado al hospital”, recalcó Nieto.

Los pacientes que sean trasladados a hoteles deberán cumplir con 10 reglas durante su estadía: el aislamiento es obligatorio e individual y el paciente debe mantenerse en la habitación sin visitar las áreas comunes del hotel.

No estará permitido debe hablar con otros pacientes, no se permiten visitas, debe utilizar mascarilla, debe recibir sin objeción la visita diaria del Equipo de Respuesta Rápida, y debe permanecer en aislamiento hasta que un médico lo determine, es decir hasta que la persona no represente un riesgo de propagación del COVID-19.

Actualmente las autoridades de salud tienen habilitados 3 hoteles para monitorear a las personas que lo requieran.