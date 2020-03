Quieren estar seguros que pueden salir vestidos de mujer sin que la Policía si portan una identidad que no concuerde con sus documentos personales

Trans piden que no se les detenga, ante ampliación de cuarentena

La Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, sienten repudio por las medidas de cuarentena absoluta decretada por el gobierno porque afirman que vulneran los derechos humanos de las personas LGBTIQ y sus familias.

¿Cómo yo hago si soy hombre y salgo vestido de mujer para salir el día que me toca sin ser detenido y multado por las autoridades y no vivir con este miedo?, se pregunta Ricardo Beteta, presidente de la asociación. Señala que el "el terror que esta medida ha provocado es incalculable".

El Ministerio de Salud, amplió este lunes el horario de cuarentena para combatir el Covid-19 por sexo. De esta forma, estableció los lunes, miércoles y viernes para las mujeres y martes, jueves y sábado para los hombres, en el horario que acomode al último número de su cédula. En este respecto, es que surgen dudas especialmente para los transexuales, que quieren sentirse seguros de que no serán detenidos por las autoridades.

Razón por la que solicitan al Ministerio de Salud que respete la preferencia de género dadas previas experiencias discriminatorias a las que se han enfrentado con la fuerza pública.

¿Qué garantía tengo de que no voy a ser detenido y multado por las autoridades si salgo con una identidad femenina o masculina que no concuerda con mis documentos personales?, insiste a La Estrella de Panamá Ricardo Beteta, presidente de la organización.

Beteta pidió a las autoridades que se pronuncien al respecto, específicamente sobre la población trans, que es la más afectada en cuanto a confundir la identidad de género con su sexo. Según el entrevistado, en Panamá pueden vivir aproximadamente 10 mil hombres y mujeres trans.

Los gays, lesbianas y el resto no se sienten vulnerados bajo las nuevas medidas de cuarentena, según el presidente de la asociación.

En el comunicado enviado a los medios, aducen que se "ha ordenado a los estamentos de seguridad verificar cómo deben ir vestidas las personas. El terror que esta medida ha provocado es incalculable. No es de desconocimiento para nadie que las personas trans y de género no conforme conviven con nosotros y que su imagen corporal para muchos, subjetivamente, no se ajusta a la asignación que un tercero estampó en sus cédulas al nacer, a partir de los genitales proyectados".

Por tanto exigen que no se le impida por identidad de género a la población trans masculina y femenina el acceso a sus días establecidos en el Decreto 507 en función de la identidad de género que defina para sí. Añaden que le prohíban a la policía y personal autorizado para la verificación del último número de la identificación, impedir el ingreso a los establecimientos por su identidad de género a esta población y que sean reivindicados sus derechos.

Finalmente hacen un llamado a reflexionar ante lo que se les pide como sociedad porque la medida les perjudica en el acceso a alimentos, salud y medicinas en momentos en que el país atraviesa por la crisis sanitaria.