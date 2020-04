ATTT advierte que no podrán circular quienes no renovaron licencias y placas en enero y febrero

El Sub Director General de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Miguel Alemán advirtió a los conductores de todo tipo vehículos que no renovaron sus licencias de conducir y placa vehicular cuando les correspondía en enero y febrero pasado, que no podrán circular por las calles y avenidas del país.

Alemán aclaró que la prórroga aprobada para la renovación de la licencia y la placa, producto de la pandemia de coronavirus que afecta al país, solo es aplicable a aquellos conductores cuyas licencias y placas se vencen entre marzo, abril y mayo próximo. “Para estos casos la prórroga será hasta el 30 de junio próximo”, indicó.

“Los que tenían sus licencias vencidas desde enero y febrero y no cumplieron con hacer los trámites respectivos no pueden circular y pueden ser sancionados, ya que en su momento tuvieron el tiempo para hacer los trámites y pagos necesarios establecidos por ley”, indicó Alemán.

Recordó que incluso a los conductores a los cuales su placa se les vencía en febrero, tuvieron hasta el 15 de marzo para renovarlas y señaló que aunque unidades de la Policía Nacional han sido benévolas con muchos conductores, el incumplimiento de las normas vigentes podrían acarrearle a los infractores una sanción.

Apoyo por COVID-19

Alemán se refirió además al apoyo que está brindando la ATTT a los operativos que realiza el Ministerio de Salud y el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen para minimizar los efectos de la pandemia de coronavirus.

“Estamos colaborando y divididos en diferentes grupos de apoyo hacia el Ministerio de Salud. Se está apoyando en los hospitales y centros de salud para facilitarle los salvoconductos al transporte selectivo o colectivo para que estos trabajen en esas áreas sin ningún problema", explicó.

Agregó que en lo personal está fiscalizando que los camiones de carga no tengan ningún problema a nivel nacional y se puedan mover a la hora que necesiten, con tal de que muevan la mercancía y los alimentos para poder abastecer a los supermercados y estos a su vez a la población.

De igual manera, dijo, se está trabajando en los cercos de control de movilidad establecidos para evitar la propagación del virus, colaborando en los hospitales en San Miguelito, en otros temas como la distribución del bono solidario y con personal de apoyo en el centro de acopio de alimentos ubicado en el Centro de Convenciones Atlapa.

“Tenemos un despliegue de personal de la ATTT colaborando al cien por ciento con toda la operación que se está realizando producto de esta crisis sanitaria", enfatizó.