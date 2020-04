Transitar en tiempo de cuarentena total

En una parada de buses en la carretera Interamericana, a la altura del corregimiento de Las Mañanitas, Antonio Jiménez se lamentaba que llevaba dos horas esperando un transporte. A unos 12 kilómetros, en Felipillo, un policía de Transito también se quejaba, pero de los conductores que conducían a una velocidad que superaban los 100 kilómetros por hora, lo que representa una violación al reglamento de tránsito.

En estos suburbios de la ciudad, que en las últimas décadas han experimentado un desenfrenado crecimiento urbano, este sábado era una zona abandonada. Eran las 2:00 de la tarde y Antonio Jiménez seguía esperando un transporte que lo llevará hasta San Miguelito, donde labora como guardia de seguridad.

“Entraba a la 1:00 de la tarde y estoy aquí desde las 12:00 y no pasa un bus”, dijo ante la interrogante de seguir esperando o volverse a su casa. La otra opción era que pasara un inspector de la empresa de seguridad, donde labora, y lo transportaba hasta San Miguelito.

De conseguirlo, era consciente que a su casa no volvería hasta mañana domingo. “Si logró irme, tendré que quedarme en el trabajo porque mañana domingo entró a las 6:00 de la mañana”, dijo en una leve entrevista con La Estrella de Panamá que hizo un recorrido por la zona.

La Policía Nacional mantiene retenes a cada cierta distancia de la carretera Interamericana. En Felipillo, por ejemplo, los agentes no solo revisan que los pocos transeúntes cumplan con el salvoconducto para poder circular, sino también verifican la velocidad de los autos.

¿Han detenido personas por no portar el salvoconducto o circular sin permiso?, preguntó La Estrella de Panamá. “Quieres que te sea sincero, he detenido conductores por venir a 120 kilómetros por hora y cuando los detengo me muestran su carnet de personal de salud, incluyendo médicos”, respondió.

En la cara del policía se mostraba frustración porque se trata de personal de salud que, con el pretexto de la emergencia sanitaria, violan el reglamento del tránsito.

Entre Las Garzas de Pacora y la entrada del corredor Sur hay, unos siete retenes de la Policía, en algunos han detenidos personas por violar la cuarentena total y otros por hacer mal uso del salvoconducto.

“Un conductor de un camión me presentó un salvaconducto para transportar productos, pero hoy todo está cerrado, por lo tanto fue detenido”, indicaron dos de los tres policías que hacían guardia en un retén en la carretera vieja de la 24 de Diciembre, específicamente en la entrada de Cerro Azul.

“El que no tiene un salvaconducto para transitar será detenido, yo no voy estar aguantando sol por el gusto”, dijo otro policía en el retén colocado en la entrada de Las Mañanitas. En el momento que pasó La Estrella de Panamá, pasada las 2:00 p.m, no habían detenido a nadie, los pocos conductores que circulaban a esa hora cumplían con lo establecido por las autoridades.

El Gobierno, aprovechando las celebraciones religiosas por la Semana Santa, decretó sábado y domingo como cuarentena total. La medida implica que nadie puede salir, incluyendo, a los hombres que por ser sábado le correspondía sus dos horas de gracia establecidas por las autoridades para salir hacer mandado.