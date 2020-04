Cortizo: escuelas particulares que cumplan con criterios para clase virtual podrán seguir

En los próximos dos días, el Ministerio de Educación (Meduca) revelará los criterios de clases virtuales, para aquellos colegios particulares que buscan reactivar sus actividad, luego de que este miércoles se suspendieran las clases en centros educativos privados y Centros de Atención de la primera Infancia (CAIPI).

Durante un recorrido por el nuevo hospital para atender a los pacientes de COVID-19, el presidente de al República, Laurentino Cortizo Cohen, manifestó que la suspensión servirá para balancear la situación, pues algunos colegios estaban cobrando sin contar con la estructura adecuada virtual, para continuar dando clases. Ahora, estos colegios deberán enviar su solicitud al Meduca para que evalúen si podrá reactivar su operación virtual.

"Si en efecto la escuela particular está cumpliendo con las normas de dar clases en línea, no vemos mayores problemas, pero hay otras que no están haciendo, así que ahora tienen la oportunidad para adecuar su sistema y den clases en línea y no por módulos", manifestó el mandatario.

Agregó que "están exigiendo la mensualidad (los colegios particulares) y lo que no queremos es el abuso. Queremos un balance".

Cortizo adelantó que en los próximos dos o tres meses en Panamá debemos tener un sistema que le permita a la mayoría de las escuelas oficiales dar clases y que le sirva a los estudiantes.

"Las directrices son para poner orden y evitar los abusos contra los padres de familia", reiteró. Además pidió a los administradores de colegios particulares que de ser las escuelas que se reactiven, luego de la suspensión de este miércoles que "sean solidarios con aquellos padres de familias a quienes les han suspendido el contrato laboral y sigan dando clases".

CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA DOCENTES

La Fundación Nacional para el Desarrollo de las Steam (FundeSteam) continuará con la capacitación virtual, para docentes de centros educativos particulares y oficiales del territorio nacional, pese a la suspensión temporal de clases ordenada este miércoles por el Meduca.

La suspensión temporal surgió, luego de que la entidad realizó una evaluación, donde solo el 15% de los colegios particulares impartía adecuadamente las clases virtuales.

Durante el anuncio, la titular del Meduca, Maruja Gorday de Villalobos destacó que está nueva medida no representa de ninguna manera la pérdida del año escolar , la misma solo excluye a los centros educativos particulares con calendario internacional que culminan su año lectivo en mayo próximo. No obstante, aclaró que "el nuevo calendario escolar, que regirá para todos los centros educativos oficiales y particulares del país, dependerá de las recomendaciones del Ministerio de Salud" ante el COVID-19.

Con la suspensión, los docentes del país contarán con el tiempo necesario para prepararse con útiles herramientas, para enseñar e impartir clases a sus alumnos de las diferentes materias por la vía virtual. La capacitación está avalada por el Meduca y las mismas están disponibles desde el pasado 9 de marzo, para docentes y estudiantes, cuando se presentó oficialmente el primer caso con COVID-19 en el país.

Para acceder a estos talleres virtuales, el docente solo debe contar con el servicio de internet e ingresar al portal “Educación Gratis en Casa”, el que está disponible en todo el país a la distancia de un click.

"El Ministerio de Educación tiene como objetivo capacitar a los docentes, para que puedan formarse en un entorno virtual y así hacerle frente al reto de enseñar a sus estudiantes a larga distancia mediante plataformas digitales", manifestó Marvin Castillo, director de FundeSteam.

Las capacitaciones explicó corresponden a las áreas curriculares de ciencias, matemáticas, español e inglés y a laboratorios virtuales de simulación para informática, programación, robótica, biología, química y física.

“La capacitación en torno de aprendizaje virtual conlleva 45 horas de formación y le otorga puntos académicos a cada docente, de acuerdo a las reglamentaciones del Meduca, así los educadores son capacitados por facilitadores expertos en enseñanza virtual, viviendo las dos experiencias tanto del estudiante como del docente”, aclaró Castillo.

Esta capacitación en entorno virtual forma parte del esfuerzo de FundeSteam y de otras organizaciones no gubernamentales que apoyan al Gobierno Nacional a través del Meduca, para hacerle frente a la emergencia sanitaria de COVID-19.

“Al final lo que estamos buscando todos es que los docentes del país aprovechen esta oportunidad y, de manera gratuita, se capaciten y estén preparados con las herramientas necesarias para educar con conocimiento y tecnología a través de la enseñanza virtual y así hacerle frente a crisis como la que hoy presenta el coronavirus”, dijo el director de Fundesteam.

ANTECEDENTES

El convenio de FundeSteam con el Meduca surgió en agosto de 2018, mediante el cual se capacitaron a 1,340 docentes y 18,200 estudiantes de todo el país. La fundación también entregó donaciones en equipos de computación, robótica y capacitaciones por el orden de los $720 mil, beneficiando con laboratorios de computación, robótica y programación Steam a 60 centros escolares públicos en todo el territorio nacional.

Estas formaciones consisten en enseñar a los educadores a organizar y planificar asignaturas de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, con la metodología Steam de enseñanza basada en proyectos. Además, en la preparación de cátedras de programación y robótica en salones de clases y, recientemente, se les enseñan tecnologías de entornos de aprendizaje virtual.

Esta fundación es pionera en la promoción e implementación de la metodología educativa Steam, que se basa en el aprendizaje de proyectos y utiliza las ciencias, tecnologías, ingeniería, artes y matemáticas en forma transversal. Steam son las siglas en inglés de science (ciencias), technology (tecnología), engineering (ingeniería), arts (artes) y math (matemáticas).