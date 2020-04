Cortizo da ultimátum a funcionarios que han recibido bono solidario y bolsas de comida

Cortizo advirtió de que él se encargará de tomar la decisión la próxima sobre quienes no acudan voluntariamente a donar.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, dio un plazo hasta este viernes a los funcionarios públicos que a pesar de estar recibiendo ingresos han recibido bolsas de comida y bonos del Programa Panamá Solidario para que donen el 20% de su salario.

Cortizo dijo, en un mensaje a la Nación, tener información de que tanto funcionarios y trabajadores de la empresa privada han aceptado los bonos y las bolsas de comida.

Indicó que hay una cantidad considerable de funcionarios de diferentes instituciones, de ministerios que han estado aceptando las tarjetas de los bonos y bolsas de comida, incluyendo del Ministerio de la Presidencia; con más de 280 funcionarios y el Ministerio de Educación; con más de 300 funcionarios. Todas estas personas han sido verificadas a través de la cédula, aseguró.

"Entonces yo le voy a recomendar a esta gran cantidad de funcionarios que entre mañana y el viernes, vayan voluntariamente a las oficinas de recursos humanos de sus instituciones y pidan un formulario para que donen el 20% de su salario por los próximos tres meses", dijo.

"Creo que el mensaje ha quedado claro. Tienen mañana y el viernes, si mañana y el viernes no van voluntariamente y donan, entonces yo me encargaré de tomar la decisión la próxima semana, porque lo que ustedes han hecho no es ser solidario", destacó.

Agregó que en el sector privado no se puedo meter, pero señaló que también hay empleados del sector privado que han estado recibiendo esta ayuda.

Analizará borrador de apertura de comercios

El mandatario también se refirió al estatus actual de la pandemia por COVID-19 en Panamá y manifestó que las noticias de que a nivel nacional la reducción al 0.95 de contagios por persona infectada, es una buena.

Esto dijo, quiere decir, que a nivel a nivel nacional el número de contagios por cada infectado, es menor a una persona.

“Hay que seguir haciendo lo que hemos hecho, si este rango lo bajamos aún más, nos permitirá tomar acciones para ampliar y ver cómo podemos abrir otros negocios y dar la oportunidad de que la economía comience a andar”, indicó.

No obstante, indicó que ese rango es mayor en otras áreas y provincias donde sus moradores tienen que cuidarse más como lo son San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Chiriquí, entre otros.

“Hay que hacer las cosas bien, este es un virus de la muerte, es un virus traicionero y no podemos bajar la guardia”, precisó.

El mandatario fue enfático en señalar que para ir reduciendo ese rango de 0.95 se va a requerir de por lo menos dos semanas, con las acciones de higiene y de distanciamiento social ya indicadas.

Informó que este fin de semana analizará en conjunto con su equipo, el proceso de ir levantando paso a paso de manera gradual la cuarentena y ver las posibilidades de abrir algunas actividades comerciales bajo parámetros estrictos de bioseguridad.

“Estamos hablando de una nueva normalidad que va a requerir de gradualidad y de decisiones bien pensadas. A todos nos interesa que la economía avance”, dijo.

También señaló que las cuentas de todos los gastos por COVID-19 van a ser auditadas por la Contraloría General de la República y por un grupo de varias firmas de auditores de reconocida trayectoria.