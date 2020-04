Fenameri se pronuncia sobre médicos extranjeros

La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri) de Panamá hace un llamado de atención a las autoridades de Salud acerca de la contratación de médicos extranjeros.

La Comenenal había dicho que no se oponía a la contratación de especialistas extranjeros. Archivo La Estrella de Panamá

“Como Federación nos preocupan las intenciones de los comunicados y la insistencia en la contratación de médicos extranjeros, cuando en Panamá hay cientos de médicos esperando respuesta de idoneidad y de nombramientos para trabajar en este momento de crisis, y otro grupo está esperando culminar sus últimos días y meses de preparación académica para poder aplicar a nombramientos y trabajar”, señaló la Fenameri a través de un comunicado.

Las declaraciones de la Federación se dan días después de que la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) declarara que en caso de que los jóvenes no se acogieran a la disposición del Ministerio de Salud (Minsa), el gremio no se opondría a que las autoridades de Salud contraten personal extranjero para satisfacer la demanda que se requiere por la crisis sanitaria debido al Covid-19.

Comenenal hace referencia a la Resolución No. 15 del 6 de abril de 2020 del Minsa, mediante la cual se flexibiliza temporalmente el proceso para obtener la idoneidad de médico general y de especialistas que se tramitan ante el Consejo Técnico de Salud Pública.

“Nos toca llamar la atención a los jóvenes profesionales, que no es el momento para dudar en ir al frente. Por supuesto, es un momento de definición y de reafirmar o no la vocación individual de cada uno. Es el momento de sobreponerse al temor natural por cada uno, por sus familias, y convencerse de que alguien debe hacer este trabajo y quienes mejor que los que fuimos formados para ello... De otra forma nada podría criticarse a un gobierno que decida llamar, a esta batalla, a médicos extranjeros si los nacionales no dan ese paso al frente”, señaló Comenenal en un comunicado.

Frente a estas declaraciones, la Fenameri considera oportuno hacer las siguientes aclaraciones: “En primer lugar, el decreto ejecutivo va dirigido hacia los médicos residentes de especialidades que prontamente van a culminar sus especialidades. Los médicos residentes de las instituciones del Minsa finalizan su especialización el 30 de abril de 2020, por ende, se incluyen en la solicitud de documentación de ese mismo decreto, donde cada institución formadora debe emitir un certificado de culminación (Decreto Ejecutivo N° 520 del 31 de marzo de 2020, artículo 3, punto 4) y este se entrega al cumplir el último día de residencia médica”.

“Los médicos residentes de la Caja de Seguro Social (CSS) culminan su especialización el 31 de mayo de 2020, y están en espera de los documentos para poder aplicar. Tanto los médicos residentes de especialidades del Minsa como los de la CSS están interesados en trabajar y dar su aporte, sin embargo, tal como lo conocen todas las autoridades, estos no han terminado su periodo de formación”, afirma Fenameri.

Teniendo esto presente, la Federación cuestiona ¿cómo se puede responsabilizar al médico joven de no aplicar para plazas de trabajo?, “si administrativamente algunos se ven limitados por pasos ya establecidos por las mismas instituciones, donde deben cumplir con su contrato de residencia y esperar documentos al culminar para poder aplicar”.

El comunicado firmado por Cristina Jiménez Riasco, presidenta de Fenameri, y por Julio Lu, vicepresidente de Fenameri, apunta que “la problemática de la escasez de recurso humano en nuestras instituciones de Salud no es un hecho reciente, sin embargo, debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia que atravesamos se ha agudizado”.