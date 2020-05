Exigen a los gobiernos transparencia sobre enfermeras afectadas por Covid-19

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) instó a los países miembros a actuar urgentemente para recopilar y compartir los datos sobre las infecciones y muertes de trabajadores sanitarios por COVID-19. En una declaración a los miembros de la Asamblea Mundial de Salud, el CIE describió la falta de recopilación sistemática de estos datos como una “amenaza inmediata y grave para la seguridad de los ciudadanos , así como para uno de nuestros recursos más preciados, las enfermeras”.

La postura de la CIE surgió al comienzo de la 73ª Asamblea Mundial de la OMS. El CIE afirma que la recopilación y centralización de estos datos con la OMS, salvaría la vida de enfermeras y ciudadanos, considera que estaríamos mejor preparados para luchar contra una potencial segunda oleada del virus.

La organización internacional de enfermeras está recabando sus propios datos sobre estas estadísticas a través de sus asociaciones miembro y está alarmado por tasas de infección superiores al 20% en algunos países y por el fallecimiento de al menos 360 enfermeras. Sin embargo, el CIE cree que la situación podría ser mucho más grave de lo que sugieren estas cifras y que es probable que se hayan infectado cientos de miles de trabajadores sanitarios y que no se haya notificado la muerte de miles de enfermeras.

Howard Catton, director general del CIE indicó que "imploramos a los Estados miembros de la OMS, reunidos virtualmente a lo largo de las próximas 48 horas, a actuar inmediata y colectivamente y a priorizar la recopilación de estos datos".

"Tememos que lo que hemos descubierto desde el CIE podría ser solo la punta del iceberg en relación con las tasas de infección y el número de fallecimientos porque sencillamente los gobiernos no han recabado sistemáticamente estos datos. Los gobiernos no tienen que utilizar los aplausos de los ciudadanos a las enfermeras para disminuir su responsabilidad de protegerlas. No exigimos los datos por el afán de tenerlos sino con el objetivo de utilizarlos para guiar las políticas y las estrategias para salvar vidas y derrotar al virus", concluyó el representante de la CIE.

Situación en Panamá

En medio de la pandemia en Panamá, Ana María Reyes de Serrano, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) —organización que forma parte del CIE— las enfermeras han alzado su voz para señalar que desean conocer el estatus actual de compañeras y compañeros afectados con COVID-19.

La representante de la ANEP dijo en el marco del Día de la Enfermera, el pasado 12 de mayo, que de manera extraoficial conocen de unos 100 casos de COVID-19 en enfermeras, sin embargo, quieren un reporte oficial verificado.

En el istmo hasta el 17 de mayo, luego de 69 días, las autoridades de salud han informado sobre el contagio general con COVID-19 de al menos unas 9,606 personas, de las cuales 275 han fallecido y otras 6,081 se han recuperado.

Reyes de Serrano también alertó que se estaban dando contagios de COVID-19 entre el personal de salud no expuestos a pacientes con COVID-19 . La representante de la ANEP detalló que se trata de personal que trabaja en hospitales, pero que al agruparse en áreas comunes y en sus momentos de descansos estos no guardan las medidas básicas de seguridad, quitándose las mascarillas.

Para la presidenta de la ANEP la situación es seria, debido a que requiere de más apoyo de los también conocidos "ángeles blancos", ya que graduadas desde 2015 y sin empleo hay unas 1,500 colegas, a pesar de que con la pandemia el Ministerio de Salud ha contratado los servicios de unas 150 enfermeras y enfermeros.