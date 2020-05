Diputado Hernán Delgado sugiere al Gobierno aplicar leyes de retorsión contra Francia

Delgado asegura que la Unión Europea y la OCDE se están aprovechando porque Panamá no es un protectorado y no es hijo de ninguna potencia

Diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional expresaron su preocupación por la inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), a pesar de que el país ha cooperado y trabajado para salir de la misma.

Algunos diputados de esta instancia hicieron algunas recomendaciones al Gobierno durante una reunión virtual que sostuvieron con personal de la Cancillería de Panamá, con quienes abordaron este tema.

Al respecto el diputado panameño del partido Cambio Democrático (CD) Hernán Delgado sugirió al Gobierno de Panamá que tome algunas acciones tras esta medida de la UE, como llamar a conversaciones a los cónsules de la Unión Europea para hacerle saber nuestra inconformidad con estas medidas.

Recomendó una reunión con el Cónsul del Reino Unido para saber claramente cuál será la posición del Reino Unido con respecto a esta situación, tomando en cuenta que varios de sus territorios dependientes, como Islas Vírgenes Británicas, pueden sufrir la misma discriminación.

De igual manera, pidió iniciar conversaciones de alto nivel con los países que están o podrían estar en una situación similar, como lo son Bahamas, Islas Vírgenes Británica, Estados Unidos, Caimán, China (que tiene a Hong Kong).... con la consigna: hoy somos nosotros, mañana serán ustedes.

“La Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se están aprovechando porque Panamá no es protectorado, no es hijo de ninguna potencia, por eso debemos encontrar aliados entre iguales, Uruguay, Bahamas, etc., porque hoy seremos nosotros y mañana serán ellos”, exclamó Delgado.

También propuso llamar a todos los embajadores y cónsules para saber su posición respecto a esta lucha y exponer el tema en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la Organización de la Naciones Unidas (ONU), para ver si son organizamos que nos ayudarán.

Además sugirió implementar las leyes de retorsión inmediatamente contra Francia y evaluar si la aplica a otros países miembros de la OCDE. “Que se implementen ya, no esperen”, además de conversar directamente con España, quien es parte de la OCDE, para saber su posición sobre este tema.

“Países dentro de la Unión Europea tienen sistemas similares al nuestro, Malta, Chipre, Luxemburgo, Suiza, Holanda, todos estamos compitiendo para sobrevivir y la Unión Europea nos está aplastando para permitir que esos países que están en Europa atraigan los capitales que ellos están por presionar para que salgan de Panamá. Debemos exigir que todos compitamos con las mismas reglas, no con discriminaciones”, afirmó Delgado.

Plantéo que la OCDE está utilizando la estrategia divide y vencerás, que asegura es lo que han hecho con Colombia y es lo que quieren hacer con Costa Rica.

Agregó que el mundo después de la pandemia de COVID-19 tiene que ser un lugar más justo y más humano, donde se permita a todos los países competir justamente.

“Los panameños logramos hacer mejor las cosas que muchos países, somos un país de servicio, pero no nos quieren permitir aprovechar nuestra área geográfica, quieren todo para ellos”, afirmó Delgado.