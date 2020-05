Hidroxicloroquina, Cloroquina y Azitromicina fuera del tratamiento de COVID-19

La revista The Lancet publicó una investigación donde se pudo observar que en el grupo de pacientes que recibían hidroxicloroquina hubo un 16% de muertes versus el 9% que no recibían el fármaco.

“Hemos decido retirar la Hidroxicloroquina, la Cloroquina y la Azitromicina de los protocolos de atención del Ministerio de Salud (MINSA), también hemos decidido que todo investigador que tenga un protocolo que incluya estos medicamentos debe notificar que no va a ser utilizado en pacientes hasta tanto no se tenga una mayor evidencia de seguridad y eficacia de ambos fármacos”, explicó el Infectólogo- Pediatra y miembro del Comité de Asesores Contra el Covid-19 del Ministerio de Salud, Dr. Javier Nieto.

La Hidroxicloroquina y la Cloroquina tienen propiedades antivirales y pueden atenuar el sistema inmune y de ambos medicamentos hubo datos de laboratorios en China que podrían inhibir la replicación del SARS-CoV-2 (COVID-19), con base en estos datos se logran hacer unos ensayos en Francia donde hubo información científica que sugería que la Hidroxicloroquina podría reducir la replicación del Covid-19.

Mientras que en Estados Unidos no se ha observado que estos medicamentos reduzcan la recuperación clínica o que evitaran que fueran entubados; es más, recientemente la revista The Lancet publicó una investigación que involucró 90 mil pacientes y 400 hospitales en EEUU donde se pudo observar que el grupo donde los pacientes que recibían Hidroxicloroquina hubo un 16% de muertes versus el 9% que no recibían el fármaco.

De hecho, la principal contradicción medica de estos fármacos está asociada a arritmias cardiacas que los podría llevar a la muerte, dijo Nieto quien añadió que esta evidencia fue suficiente para que Panamá recomendara remover de los protocolos de atención estos medicamentos.

“En esta lucha contra la pandemia causada por Covid-19 la ciencia y la evidencia evolucionan diariamente y lo que es una verdad hoy, tal vez mañana no lo sea” destacó el Dr. Nieto.