Panamá suma 403 casos y acumula 320 fallecidos por Covid-19

Panamá registró este jueves 12,131 contagios y 320 decesos. Cifras que se presentan a tan solo tres días de que se implemente el bloque 2 del plan de flexibilización de la cuarentena, propuesto por el Gobierno para el 1 de junio.

En un comunicado difundido a través de Twitter, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó 232 nuevos casos en la últimas 24 horas. A estos se suman 171 correspondientes a registros del 22 al 26 de mayo por parte de la Caja de Seguro Social.

Al corte de esta tarde, unas 4,072 personas se mantienen en aislamiento domiciliario y 549 en hoteles. De los hospitalizados, 281 están en sala y 79 en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Se reportan 7,379 recuperados.

En lo referente a las pruebas realizadas, la entidad indicó que hasta la fecha se han aplicado unas 63,202. De estas, 1,207 fueron nuevas pruebas. En total, 48,842 resultaron negativas.

Las provincias de Panamá (7,621), Panamá Oeste (2,288) y Colón (440) siguen siendo las regiones con el mayor número de casos confirmados. En tanto, Los Santos (18) y Herrera (16), son las zonas con menos contagios en el país.

El bloque 2 incluye el reinicio de labores en sectores de la construcción de infraestructura pública, minería no metálica e industria no incluida en la primera fase de reapertura. También estará autorizado el uso de áreas deportivas, sociales y lugares de culto, que no superen el 25% de su capacidad.